Pontegadea, el 'holding' de Amancio Ortega, gana un 7,8% más en 2025 y supera los 10.000 millones

Pontegadea, el 'holding' empresarial del fundador de Inditex Amancio Ortega, formado por las sociedades Pontegadea Inversiones, Partler 2006 y Pontegadea GB 2020, ganó 10.055 millones de euros en 2025, lo que supone un 7,8% más que en el ejercicio precedente.

En concreto, los activos del conglomerado empresarial alcanzaron los 117.083 millones de euros de valoración, lo que supone un incremento del 5,8% respecto a los 110.615 millones de euros de 2024, según las cuentas depositadas por la compañía en el Registro Mercantil consultadas por Europa Press a través de Informa D&B

El conglomerado de empresas registró una facturación de 44.638 millones de euros, un 3,5% más, mientras que el patrimonio neto ascendió a los 95.651 millones de euros, por encima de los 90.546 millones de euros de 2024.

De esta forma, Pontegadea Inversiones, propietario del 50,01% de Inditex, ha elevado un 10,3% su beneficio en 2025, hasta alcanzar los 2.518 millones de euros, mientras que la cifra de negocios se situó en los 2.667 millones de euros.

El fundador de Inditex, que controla el 59,294% de la compañía textil, equivalente a un paquete de 1.848 millones de acciones, invierte parte de los dividendos que recibe de Inditex en el sector inmobiliario.

De esta forma, Ortega ingresará este año 3.234 millones de euros en concepto de dividendos de la compañía, por encima de los 3.104 millones de euros que percibió por este concepto el año pasado.

El fundador de Inditex posee la mayor inmobiliaria española, centrada en la compra y gestión de grandes edificios, con una cartera de activos inmobiliarios integrada fundamentalmente por edificios de oficinas, no residenciales, situados en el centro de grandes ciudades en España, Reino Unido, Estados Unidos y Asia.

Venta de su participación en Redes Energéticas Nacionais (REN) de Portugal

Por otro lado y entre las últimas operaciones de Pontegadea, a finales de la semana pasada acordó la venta de su participación del 13,7% al Estado portugués en el operador de la red eléctrica Redes Energéticas Nacionais (REN).

En concreto, esta operación se realizará con la transferencia de 91,7 millones de acciones a la sociedad estatal Parpública, según ha informado el operador de red eléctrica luso a la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM).

Además, el vehículo inversor de Amancio Ortega desembarcó en Australia de la mano del consorcio liderado por el fondo Macquarie tras completar el pasado viernes la adquisición del 'holding' logístico australiano Qube, en una operación valorada en 11.700 millones de dólares australianos (7.165,94 millones de euros).