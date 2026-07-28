El paro cae en Galicia, pero la ocupación también baja en el segundo trimestre

Galicia cerró el segundo trimestre de 2026 con 14.900 personas menos en situación de desempleo, lo que supone una reducción del 12,8% respecto a los tres primeros meses del año. Sin embargo, la evolución del mercado laboral presenta una cara menos favorable: el número de personas ocupadas también descendió, con 6.100 trabajadores menos, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y que recoge Europa Press.

La caída de la ocupación equivale a un descenso del 0,52% entre abril y junio. Galicia se convierte así en una de las únicas dos comunidades autónomas que perdió empleo durante el segundo trimestre, junto con Canarias, donde el número de ocupados se redujo en 25.100 personas.

En comparación con el mismo periodo del año anterior, el desempleo se redujo en Galicia en 5.000 personas, un descenso interanual del 4,7%.

El comportamiento gallego contrasta con la evolución registrada en el conjunto de España. A nivel nacional, el número de personas ocupadas aumentó en 486.000 durante el segundo trimestre, hasta alcanzar los 22,779 millones de trabajadores, la cifra más alta de toda la serie histórica de la EPA.

Por su parte, el paro descendió en España en 213.300 personas, un 7,87% menos que en el trimestre anterior. El número total de desempleados se situó al cierre de junio en 2,495 millones, mientras que la tasa de paro bajó casi un punto, hasta el 9,87%, su nivel más reducido desde 2008.

La tasa de actividad también creció durante el segundo trimestre y alcanzó el 59,29%, después de que la población activa aumentase en 272.700 personas. En total, España superó los 25,27 millones de activos.

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa destacó que, teniendo en cuenta los datos desestacionalizados, la creación de empleo mantiene un ritmo anual superior al medio millón de puestos de trabajo. Según esta estimación, el número de ocupados alcanzó los 22,669 millones, consolidando seis trimestres consecutivos con un incremento interanual de más de 500.000 empleos.

El crecimiento del empleo estuvo impulsado principalmente por el sector privado y por la contratación indefinida. En el último año se contabilizaron 571.900 asalariados indefinidos más, mientras que la temporalidad se situó en el 15% y descendió hasta el 12,3% en el ámbito privado.