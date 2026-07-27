La Xunta eleva su techo de gasto para 2027 por encima de los 15.000 millones, cifra récord

El Consello de la Xunta ha dado luz verde este lunes a un techo de gasto no financiero de 15.022 millones de euros para 2027. Esto supone un 5,5% más que en el ejercicio anterior y una cifra récord en la serie histórica. La Xunta lo hace, además, con fondos ordinarios al concluir las aportaciones extraordinarias derivadas de la pandemia y del fondo de mecanismo de resiliencia europeo.

Así lo ha trasladado en rueda de prensa el titular del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, que ha destacado que "por primera vez" se alcanza esta cifra, poniendo en valor que Galicia pueda contar con presupuestos en vigor el 1 de enero. "Vamos a seguir la senda que iniciamos hace mucho tiempo de estabilidad y confianza", indicó Rueda.

El presidente de la Xunta ha comparecido acompañado por el conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, que ha explicado también las previsiones macroeconómicas, sobre las que ha actualizado el cuadro del ejercicio de 2026, "mejorando la estimación de crecimiento dos décimas", por lo que "pasa del 1,9% a un 2,1%". Una cifra, ha apostillado, "siempre prudente y que incluso no se descarta mejorar".

Corgos ha insistido en que el Ejecutivo autonómico seguirá siendo "prudente" en 2027, cuando se prevé un avance del PIB "del 1,9%", por lo que, tal y como ha manifestado, Galicia "encadenará siete años de crecimiento sostenible" y mantendrá "una mejor evolución media que España" y también "por encima de la zona euro".

Respecto a la tasa de paro, el conselleiro ha afirmado que para el próximo ejercicio se espera que "caiga por debajo del 8%, hasta el 7,7%", rozando, ha añadido, "mínimos históricos".

El responsable de Facenda ha situado estas cifras en un contexto económico de "ralentización global de la economía" y con "muchas incertezas, externas e internas". En cuanto a las externas, Corgos ha mencionado "las tensiones comerciales y los aranceles" impuestos por Estados Unidos, así como "el impacto de la guerra comercial" y las incertezas asociadas "al conflicto de Oriente Próximo".

Sobre las "incertezas internas", el conselleiro de Facenda ha lamentado la "inestabilidad del Gobierno central": "No es capaz de llevar a cabo las reformas que se necesitan". Corgos, además, ha censurado "la falta de presupuestos y el rechazo de la senda de estabilidad para 2027, lo que "afecta a la estabilidad económica".

El titular de Facenta también ha señalado la conclusión del "estimulo inversor" del plan de recuperación y resiliencia", una ayuda extra que, tal y como ha explicado, "suponía más de 60.000 millones acumulados que venían de Europa".

Ratio deuda-PIB

En esta misma línea, Miguel Corgos ha destacado que Galicia es una comunidad "comprometida con el cumplimiento de las reglas fiscales". Esto, señaló el conselleiro de Facenda, "permite seguir reduciendo la ratio deuda-PIB", que prevé que se sitúe "en el 12,6%". "Compatibilizamos el desempeño fiscal y económico, creciendo y creando empleo", reivindicó Corgos.

Tras criticar que la regla de gasto es "excesivamente restrictiva", el conselleiro de Facenda se ha mostrado convencido de que la sostenibilidad financiera es "la mejor garantía de crecimiento económico y de servicios públicos de calidad".

En este sentido, ha criticado al Gobierno central que intente "trasladar que las comunidades autonómicas tendrían más margen de gasto si se aprobara la senda fiscal que otorga un déficit del 0,1%", pero, ha insistido, "ambos objetivos, la regla de gasto y el objetivo de estabilidad, son incompatibles".

"Según la Airef, la regla de gasto aprobada por el Gobierno llevaría a las comunidades a elaborar sus cuentas con un importante superávit. La regla de gasto es el objetivo de estabilidad que no consiguió aprobar en el Congreso; no coinciden, porque si las comunidades cumpliéramos ese déficit incumpliríamos la regla de gasto, que es lo que nos vincula los objetivos de estabilidad fijados", expuso Corgos.

Galicia, añadió el titular de Facenda según recoge Europa Press, presenta el techo de gasto "máximo" que permite el cumplimiento de la regla "fijada por el Gobierno central".

En ese contexto, ha relatado que los recursos autonómicos se incrementan hasta los 747 millones, a los que se suman "35 millones de fondos finalistas de otras administraciones" y que hace que el límite de gasto suba "782 millones de euros" para 2027. "Somos capaces de compensar con fondos ordinarios el final de los MRR, cuya ejecución concluye este año y no aportará recursos para el próximo ejercicio", ha señalado.

"Garantizamos un año más de estabilidad", ha continuado Corgos antes de recordar que "las prioridades" del Gobierno gallego pasan por "reforzar los servicios públicos, la transformación del modelo productivo, la innovación y mejora de formación para impulsar crecimiento empresarial, mejora de acceso a vivienda y garantizar el mejor Xacobeo de la historia".

"Agotamos la capacidad de gasto, aprobamos en tiempo y forma el techo de gasto, consolidamos una senda creciente de los presupuestos de Galicia que pasan a nutrirse en su totalidad de recursos ordinarios, algo que no ocurría desde antes de la pandemia y reducimos el endeudamiento neto", resumió Corgos.

Ahora, una vez aprobado este techo de gasto en el Consello, la Xunta lo remitirá "de manera inmediata" al Parlamento para su aprobación. Está previsto que el Gobierno gallego dé luz verde en octubre al proyecto de presupuestos para que entre en la Cámara posteriormente para su debate.

BNG dice que es "repetitivo"

La portavoz de Facenda del BNG, Noa Presas, ha asegurado esta mañana que el techo de gasto no financiero aprobado este lunes en el Consello de la Xunta es "un anticipo" de un presupuesto "repetitivo".

"Los primeros datos sobre el techo de gasto evidencian que el Gobierno de Rueda sigue instalado en el conformismo y en la falta de ambición política y hacen previsible un presupuesto para 2027 que no va a servir para rescatar ni a los gallegos y gallegas que peor lo están pasando ni los servicios públicos, y que tampoco van a servir para avanzar en la transformación económica que necesita Galicia", ha lamentado Presas.

Así, a la espera de analizar el informe económico que se remitirá al Parlamento, la diputada del BNG ha subrayado que pese a que el techo de gasto sube, "no es mérito de la Xunta", sino que "el incremento responde al aumento de los recursos del actual sistema de financiación", que aporta "casi 930 millones de euros más, fundamentalmente por el aumento de la recaudación estatal".

Por todo ello, Presas ha criticado que Galicia sigue con un sistema de financiación "insuficiente" y con un presidente de la Xunta "incapaz de defender los intereses" de la comunidad gallega. En este sentido, ha vuelto a criticar que, "por servilismo a Génova", Rueda "renuncie a negociar con el Estado mejoras" en el sistema de financiación.

"Tenemos un gobierno doblemente secuestrado por Génova que ni siquiera quiere negociar el nuevo sistema de financiación ni tampoco la quita de la deuda de alrededor de 4.000 millones de euros pactada por el BNG y que aliviaría muchísimo la carga fiscal que tiene Galicia", ha remarcado.

Quita de la deuda

Rueda fue cuestionado por los medios sobre la negociación de la quita de la deuda y si la Xunta ha reconsiderado su postura. El mandatario autonómico señaló que "no es un buen negocio para Galicia" por sí sola, aunque sí estaría dispuesto a aceptarla siempre que vaya "acompañada de un acuerdo de financiación" que sea satisfactorio para la comunidad.

El presidente de la Xunta ha insistido en que "mutualizar la deuda" no es "la solución ni muchísimo menos". "Al final, volvemos a salir perdiendo", advirtió Rueda, para remarcar que la quita no se traduce en que se pongan "4.000 millones a disposición de los gallegos".

Rueda ha concluido que la quita no constituye "un buen negocio" ni lo que "necesita" Galicia, y ha insistido en que su Ejecutivo lo que quiere es sentarse con el resto de comunidades en un foro multilateral para negociar el nuevo modelo de financiación autonómica.