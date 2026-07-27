Abanca gana 386 millones en el primer semestre, un 9,6% menos, por el menor uso de créditos fiscales

Juan Carlos Escotet, en el centro, presenta los resultados de Abanca en el primer semestre de 2026 Quincemil

Abanca ha cerrado el primer semestre de 2026 con un beneficio antes de impuestos que supera los 500 millones de euros (500,7), un 3,7% más que en los primeros seis meses del año pasado.

El beneficio atribuido después de impuestos se sitúa en 386 millones, un 9,6% menos que en el mismo período del año anterior (427,1 millones), debido al incremento de la tasa fiscal efectiva provocado por el menor uso de créditos fiscales.

La rentabilidad ROTE se sitúa en el 12,2%, con una elevada holgura sobre el coste del capital, según ha repasado este lunes el presidente del banco gallego, Juan Carlos Escotet.

En los primeros seis meses se han registrado 77.000 nuevos clientes en el conjunto de España y Portugal, mayoritariamente (un 71%) en áreas distintas a su zona de origen, ha apuntado Escotet.

El volumen de negocio gestionado por la entidad supera ya los 145.000 millones de euros, una cifra un 8,4% superior a la de junio de 2025.

Resumen de resultados de Abanca en el primer semestre de 2026. Abanca

El crédito a la clientela se sitúa en 58.151 millones de euros, mientras que los recursos totales alcanzaron los 87.249 millones.

El banco ha destinado un total de 10.000 millones a nueva financiación a particulares y empresas, con crecimientos de nuevas formalizaciones del 14,4% y el 7,8% respectivamente, permitiendo que el crédito al sector privado aumentase un 3,8%.

Productos y perfiles

Los créditos concedidos por Abanca en situación normal alcanzaron los 57.397 millones de euros, un aumento del 10,6%. Los préstamos a empresas y familias suponen el 82%, con un saldo un 3,8% mayor en términos interanuales.

La captación de recursos de clientes creció un 7,2% interanual, hasta los 87.249 millones. Un 75% del total corresponde a depósitos a la vista y a plazo; el 25% restante, a recursos fuera de balance (fondos de inversión, pensiones y seguros de ahorro).

La entidad gallega crece con intensidad tanto en fuera de balance (22.070 millones, un 23,3% más en un año) como en comercialización de seguros. Las primas de seguros generales y de vida riesgo aumentaron un 11,4%, hasta los 719 millones. Las primas de seguros de decesos crecieron un 25%, al igual que los seguros de vida riesgo. Las primas de seguros de empresas aumentaron un 16%, y las de seguros de salud, un 12%.

Renovada oficina de Abanca en Los Cantones, en A Coruña. Abanca

"Trimestre tras trimestre, Abanca mantiene su posición como una de las entidades más sólidas del mercado ibérico. Sus sólidos fundamentales le permiten afrontar el actual entorno de incertidumbre desde una base robusta", destaca el banco gallego.

Abanca resalta que el desarrollo de sus planes y la calidad de su servicio se han traducido en altos índices de satisfacción: "tres de cada cuatro nuevos clientes valoran su relación con la entidad con una nota de 9 o más puntos sobre 10".

"Crecimiento orgánico"

A preguntas de los periodistas, Escotet ha descartado la compra de otras entidades financieras en el corto y medio plazo, como ocurrió hace más de dos años con la integración de la portuguesa Eurobic, al no ver "alternativas disponibles" que supongan una oportunidad.

Escotet ha explicado que el modelo de Abanca opta por combinar crecimiento orgánico e inorgánico tras diez adquisiciones a lo largo de los últimos once años. "En este momento el mercado ha cambiado de forma considerable y los precios de las instituciones como resultado de las mejoras en rentabilidad y de las expectativas de mercados de capitales han mejorado considerablemente las valoraciones de los bancos".

Presentación de los resultados de Abanca. Europa Press

"Siempre estamos analizando mercados, es parte de nuestro ADN, estar muy pendientes de posibles oportunidades, pero no vemos en el horizonte del corto y mediano plazo que puedan surgir nuevas opciones", aclaró el presidente de Abanca.

Escotet también ha ratificado que Abanca "no está participando" en el proceso relativo a la venta del banco portugués CTT, si bien el luso es un "destino estratégico". De haber alguna oportunidad, "por supuesto la valoraría", pero "la prioridad en estos momentos es básicamente terminar de consolidar" la integración con Eurobic, según el presidente de la entidad gallega.

Digitalización

B100, la propuesta 100% digital de Abanca, continúa su crecimiento multiplicando por 1,6 su volumen de negocio y duplicando el número de clientes, señala el banco. "La entidad avanza en el despliegue de su gama de productos con el lanzamiento de la contratación y gestión de fondos de inversión en la app, y un producto, el Préstamo B100, para ampliar la oferta de financiación junto con la tarjeta de crédito Pay to Save Plus".

"Abanca está situada a la vanguardia del proceso de creación del ecosistema de dinero digital seguro. La entidad participa en Qivalis para el lanzamiento de una herramienta europea, independiente, confiable y abierta a ciudadanos y empresas (stablecoin)", informa Abanca. Además, ha sido seleccionada por el Eurosistema para el piloto de desarrollo del euro digital.

El banco gallego concede especial relevancia en el último trimestre a su reconocimiento del modelo de gestión del talento por parte de la revista Equipos&Talento, que ha distinguido a Abanca como Best Company for All Talent; el sello internacional Top Employer Spain 2026, que certifica a más de 2.400 organizaciones de 125 países por sus excelentes entornos de trabajo; y su inclusión en el ranking Europe’s Best Employers, de The Financial Times y Statista, como segunda mejor empresa española para trabajar, y el puesto 159 entre 1.000 compañías europeas.