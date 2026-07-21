Alsa busca conductores en A Coruña: hasta 1.700 euros/brutos al mes y 3 pagas extras al año

Alsa es una de las compañías más grandes a nivel nacional. Cuenta con una flota de más de 6.000 autobuses y transporta a más de 580 millones de pasajeros al año.

En la zona de A Coruña, Alsa opera una gran variedad de trayectos tanto regionales como nacionales. Además, mantiene abiertas varias ofertas de empleo para incorporar nuevo personal.

Hasta 1.700 euros/brutos al mes y 3 pagas extras al año

Alsa ha iniciado una nueva búsqueda de personal. En estos momentos, precisa incorporar a su equipo de A Coruña a personal de conducción para realizar el servicio de línea regular interurbano y servicio de playas.

Se trata de un contrato temporal con una fecha de finalización aproximada el 13 de septiembre y turnos rotativos de mañana y tarde, con 10 días de descanso al mes.

Alsa ofrece un salario de entre 1.600 y 1.700 euros brutos mensuales, tres pagas extras, incentivos variables y planes formativos en vehículos 100% eléctricos, conducción defensiva, y conducción eficiente.

Asimismo, las personas seleccionadas tendrán acceso al programa Alsalud, así como a formación pionera gracias a la colaboración con organismos externos, como universidades o fabricantes.

"Actualmente, nos encontramos en una fase de expansión y de diversificación, habiendo incluido en nuestro portfolio de activos diferentes opciones de movilidad y/o afines a la misma", explica Alsa en su oferta de empleo.

El personal de conducción seleccionado se encargará de prestar el servicio de línea regular interurbano y servicio de playas. No obstante, antes deberá cumplir con los siguientes requisitos:

Permiso D, CAP de viajeros, y tarjeta de tacógrafo

Posesión de mínimo 10 puntos en el carnet de conducir

Se valorará positivamente el disponer de experiencia previa en conducción de autobuses y/o vehículos similares

Se valorará el disponer de residencia en A Coruña o alrededores

La oferta se publicó hace una semana y todavía permanece abierta. Para solicitar el puesto, basta con acceder al portal de empleo de Alsa, iniciar sesión con usuario y contraseña y completar los datos requeridos por la compañía para continuar con el proceso de selección.

Alsa busca personal de taller

Por otro lado, Alsa precisa incorporar personal de taller para realizar tareas de mantenimiento y reparación en la flota de autobuses híbridos, de gas y de combustión; diagnosticar y solucionar problemas en sistemas eléctricos y mecánicos avanzados, y participar en la instalación y mantenimiento de sistemas de última generación.

Alsa ofrece un contrato temporal a jornada completa con una duración inicial de seis meses, prorrogable. En un primer momento, el puesto contará con un horario partido de 09:00 a 13:30 y de 15:30 a 19:00 horas.

Posteriormente, se pasará a un sistema de turnos rotativos de mañana (de 07:00 a 15:00 horas) y tarde (de 15:00 a 23:00 horas).

El salario se sitúa en torno a los 1.400 euros bruto mensuales, además de tres pagas extraordinarias.

La compañía busca candidatos con formación en mecánica, electromecánica o áreas relacionadas. Asimismo, se valorará, aunque no será un requisito imprescindible, contar con experiencia en el mantenimiento de vehículos eléctricos o híbridos.