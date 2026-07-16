Las empresas de A Coruña demandan nuevas rutas aéreas con seis ciudades europeas

París, Sevilla, Ámsterdam, Alicante, Lisboa y Bruselas. Estas son las seis ciudades europeas con las que las empresas de A Coruña consideran prioritario establecer rutas aéreas desde Alvedro. Al menos así lo refleja un estudio reciente de la Cámara de Comercio de la ciudad cuyas conclusiones han sido trasladadas a Aena y al Comité de Rutas Aéreas de Galicia.

El estudio, según aclara la Cámara, se ha elaborado a partir de información procedente de empresas, asociaciones sectoriales, agencias de viajes, agentes vinculados al turismo de reuniones y congresos (MICE), datos empresariales de SABI (base de datos de análisis financiero de las principales empresas españolas que presentan sus cuentas en los registros mercantiles) y documentación aeroportuaria de AENA.

Debido a la relevancia de la conectividad aérea para la competitividad empresarial y la internacionalización de la influencia de la ciudad, el informe sostiene que las conexiones actuales "no son suficientes para cubrir las necesidades del tejido empresarial".

Además de las ya citadas ciudades europeas en el ámbito internacional, en el nacional además de Sevilla el estudio apunta a la necesidad de tener rutas con Alicante, Bilbao, Valencia y Málaga.

Anualmente, según las cifras de este mismo documento, la movilidad se sitúa en unos 56.952 viajes corporativos de ida y vuelta, equivalentes a 113.904 pasajeros al año; la mayor parte de ellos de grandes y medianas empresas.

Sin estas conexiones, la demanda de A Coruña se está cubriendo en otros aeropuertos como los de Santiago, Vigo y Oporto, además de las conexiones indirectas por Madrid y Barcelona.

Prioridades

Dentro de las rutas propuestas, las de nivel 1 serían las de París, Sevilla, Ámsterdam, Alicante, Lisboa y Bruselas porque "presentan la mayor convergencia entre demanda empresarial, demanda total, validación sectorial y valor estratégico para el territorio".

Como complementarias, las conexiones sugeridas son las de Bilbao, Valencia, Málaga, Frankfurt, Múnich y Hamburgo; aunque estas requieren un estudio aeroportuario específico.

Las empresas consultadas por la Cámara destacan además la necesidad de contar con servicios que cubran las exigencias de los viajes profesionales, como una mayor frecuencia de vuelos, horarios que permitan ida y vuelta en el día, conexiones internacionales eficientes, precios competitivos, disponibilidad de plazas y estabilidad anual de las rutas.

Entre los argumentos para apostar por estas rutas y reforzar el tejido empresarial, el estudio concluye que este tipo de viajes aportan un tráfico recurrente y menos estacional que los relacionados con el turismo.