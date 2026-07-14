Zara busca trabajadores en A Coruña: estas son las vacantes disponibles y cómo inscribirse

Zara busca reforzar su plantilla en A Coruña. El buque insignia de Inditex ha publicado nuevas ofertas de trabajo para cubrir diferentes vacantes en la ciudad herculina.

La cadena de moda necesita incorporar a su equipo perfiles muy diversos, desde especialistas técnicos en tejidos hasta profesionales para el área de compras de Zara Kids.

Zara busca personal en A Coruña

El portal de empleo de Zara cuenta actualmente con cinco vacantes disponibles en A Coruña, distribuidas entre las áreas de 'Creative', 'Tecnología' y 'Business'.

En el área de 'Creative', Zara busca incorporar un técnico de tejidos para la línea 'Zara Basic Mujer'.

"Formarás parte de un equipo clave en el desarrollo de la colección, donde buscarás constantemente tejido, calidades y oportunidades de mercado", indica la oferta de empleo.

Los candidatos deberán contar con los siguientes requisitos: experiencia de al menos 3 años en tejidos o en áreas de Diseño o Compras, y un nivel alto de inglés.

En el área de 'Business', Zara mantiene abiertas dos ofertas de empleo para incorporar profesionales al departamento de compras de Zara Kids y al área de control de accesorios de la línea de hombre.

Si eres una persona analítica y tienes experiencia en compras, la vacante disponible de Zara Kids podría ser para ti.

La persona seleccionada, en el día a día, deberá analizar diariamente las ventas, participar en la selección de producto, tejidos y coloridos, y gestionar la relación con proveedores a nivel internacional.

Por otro lado, la oferta de empleo para la línea de hombre está dirigida a profesionales con experiencia en el liderazgo en los procesos de planificación y coordinación del despliegue y seguimiento de presupuestos.

"Te imaginamos como una persona con perfil analítico y orientación al detalle, capaz de transformar el dato en información clara y relevante para la toma de decisiones".

En último lugar, y no por eso menos importante, el área de 'Tecnología' de Zara tiene una vacante disponible para incorporar a un Senior Principal Engineer, un rol técnico, cercano a los equipos y al producto.

La persona seleccionada trabajará cerca de usuarios reales, tanto en tienda como en las áreas de logística y operaciones.

El rol mantiene también una conexión directa con la implementación. "No se espera solo criterio, sino también capacidad de bajar al detalle cuando sea necesario: revisar código, participar en decisiones de diseño técnico o contribuir directamente para desbloquear situaciones concretas".

¿Cómo puedo inscribirme?

Las personas interesadas pueden inscribirse a través del portal de empleo de Zara, aportando la información relevante en cuanto a tu recorrido, disponibilidad y preferencias.

Si tu perfil encaja con lo que el buque insignia de Inditex está buscando, el equipo de selección se pondrá en contacto contigo a través de una llamada personal, un correo desde la dirección noreply@inditex.com o WhatsApp.

"En la entrevista, solo tienes que traer tu sonrisa, el objetivo de este espacio es conocernos mejor".