Confirmado: el Concello de Ferrol convoca 5 plazas de auxiliar administrativo por oposición libre

Aprobar una oposición ofrece claras ventajas, como la estabilidad laboral y el sueldo garantizado. Sin embargo, el proceso exige un gran esfuerzo, ya que requiere invertir meses (e incluso años) de estudio.

Para quienes estén dispuestos a asumir este sacrificio, el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado esta semana la convocatoria y bases que regirán el proceso selectivo de cinco plazas de auxiliar administrativo en el Concello de Ferrol.

Ferrol necesita cubrir 5 puestos de auxiliar administrativo

El BOP recoge este martes, 7 de julio, las bases específicas que regirán este proceso selectivo para la cobertura de cinco plazas de personal auxiliar administrativo por turno libre, pertenecientes a la escala de la administración general, subescala auxiliar.

"Seguimos con el mayor proceso de reorganización de la historia de Ferrol", afirmó la concelleira de Recursos Humanos, Susana Sanjurjo. "Por primera vez, se consigue sacar plazas con esta agilidad, plazas de la Oferta de Empleo Público del año anterior", reveló la edila.

Requisitos de los aspirantes

Para tomar parte en este proceso selectivo los aspirantes deberán reunir, además de los requisitos establecidos en las bases generales, los siguientes requisitos:

Poseer o estar en condiciones de obtener al finalizar el plazo de presentación de instancias la titulación de graduado en ESO o titulación equivalente o encontrarse en condiciones de obtenerla por tener superados los estudios completos y abonados los derechos para su expedición

o encontrarse en condiciones de obtenerla por tener superados los estudios completos y abonados los derechos para su expedición Poseer un título acreditativo del nivel de conocimiento de la lengua gallega Celga III equivalente o superior

Las solicitudes se presentarán preferentemente por vía electrónica a través de la sede electrónica del Concello de Ferrol.

En un comunicado, el Ayuntamiento informa de que el plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio del extracto de la convocatoria en el BOE.

¿Cuál será el sistema de selección?

El sistema de selección será el de oposición.

La fase de oposición consistirá en la realización de dos ejercicios de carácter eliminatorio y una prueba de la lengua gallega que se calificará como apto/no apto.

Las personas que acrediten estar en posesión del certificado de gallego Celga III quedarán exentas de la realización de esta última prueba.

Los aspirantes que superen como mínimo el primero de los ejercicios de la fase de oposición pasarán a formar parte de un listado de espera para la cobertura temporal de plazas como personal funcionario interino.