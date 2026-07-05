Andrés Millán (30), abogado: "Si vendes cromos del Mundial, tienes que declararlo a Hacienda"

España ya ha alcanzado los octavos de final del Mundial de 2026. El equipo de Luis de la Fuente se medirá contra Portugal el próximo lunes 6 de julio a partir de las 21:00 horas en un partido que se podrá ver por La 1 y DAZN.

Mientras tanto, pequeños y mayores siguen completando su álbum de cromos con las selecciones y los jugadores de esta edición, que una vez más ha desatado un auténtico furor entre los aficionados.

Las ganancias por los cromos del Mundial se deben incluir en el IRPF

El intercambio y la compraventa de cromos de fútbol son prácticas habituales para completar el álbum sin acumular estampas repetidas. Mientras unos optan por intercambiarlas, otros prefieren venderlas, y algunas llegan a alcanzar precios muy elevados.

Sobre esta cuestión versa uno de los últimos vídeos de Andrés Millán, el abogado viral de TikTok, quien explica qué ocurre cuando se obtiene dinero con la venta de cromos y recuerda cuáles son las obligaciones fiscales en estos casos.

Las personas que lleven a cabo esta práctica deben incluir las ganancias en el IRPF si se da la siguiente circunstancia: que el precio de venta del cromo sea superior al importe por el que se adquirió.

En este sentido, la venta de los cromos de jugadores de Panini, al igual que otros artículos de segunda mano relacionados o no con el Mundial, debe incluirse en la Declaración de la Renta siempre que se genera una ganancia patrimonial, según explica TaxDown.

"Si vendes cromos del Mundial, tienes que declararlo a Hacienda", advierte, por su parte, Andrés Millán. "Se han puesto de moda los cromos del Mundial y hay peña que está ganando dinero gracias a esto. Eso lo tienes que poner en la Renta, al igual que si ganas pasta vendiendo cosas en Wallapop", advierte.

El sobre de cromos se vende a 1,50 euros en Europa e incluye siete estampas. Sin embargo, algunos cromos de jugadores muy cotizados, como Messi, Cristiano Ronaldo o Lamine Yamal, se venden por importes muy superiores al precio del sobre, por lo que es fácil obtener alguna ganancia patrimonial con su venta.

En estos casos, los beneficios deben declararse a Hacienda. "Lo mismo que si ganas 10 euros por vender una acción o una criptomoneda. A veces se fijan más en esto que en gente que tiene joyas de 300.000 euros", critica Andrés Millán.