Indra busca nuevos profesionales en Galicia: estos son los perfiles que demanda y cómo inscribirse

A mediados de abril, Indra Group anunció la contratación en 2026 de más de 170 profesionales en Galicia para reforzar la comunidad como "un importante polo tecnológico e industrial".

Con 14 centros en las cuatro provincias gallegas, la compañía tecnológica mantiene activas en su portal de empleo varias ofertas dirigidas a distintos perfiles profesionales.

Indra busca nuevos profesionales en Galicia

La empresa cumple así con su compromiso de seguir generando oportunidades laborales en Galicia, con la mayoría de las vacantes concentradas actualmente en la provincia de Pontevedra.

En Pontevedra, Indra Group ha publicado varias ofertas de empleo a lo largo del mes. La última vacante corresponde al puesto de ingeniero de software embebido para proyectos estratégicos del ámbito de defensa.

Se trata de una posición con modalidad híbrida para la que se requiere experiencia mínima de al menos 3 o 4 años en el área, nivel de inglés alto y conocimientos en C, Ada, C++, Python y Matlab.

La persona seleccionada tendrá que desarrollar las siguientes tareas durante la jornada laboral: desarrollo y generación de nuevos productos, participar en iniciativas de I+D y desarrollar y optimizar algoritmos avanzados de procesamiento digital.

Indra Group ofrece autonomía y flexibilidad para "una conciliación real", un plan de carrera diseñado para cada trabajador, formación continua, descuentos exclusivos y una retribución competitiva y planes de compensación flexibles.

Otras ofertas disponibles en la provincia son: ingeniero de sistemas electroópicos, ingeniero de RF e ingeniero de diseño hardware digital.

Dos ofertas de empleo en A Coruña

Por un lado, Indra Group mantiene activa una vacante para unirse al equipo de Infraestructuras Digitales, Comunicaciones & Workspace de la empresa. Algunas de las funciones del puesto son:

Liderar la operación de infraestructura TI, coordinando equipos multidisciplinares

Garantizar el cumplimiento de SLA/KPIs y la continuidad del servicio

Gestionar la relación con stakeholders clave

Impulsar la mejora continua, identificando oportunidades de optimización

Para acceder a este puesto se requiere tener al menos 8 años de experiencia, capacidad de gestión de clientes y experiencia en gestión económica, así conocimiento de gobierno IT y SLAs/KPIs.

La compañía tecnológica, por otro lado, está buscando a estudiantes que estén cursando el último año de ingeniería informática, telemática y/o telecomunicaciones para aprender y desarrollarse en proyectos punteros.

La beca de Indra Group ofrece proyectos a largo plazo innovadores y de alto alcance, ambiente cercano y transparente, y autonomía y flexibilidad. "Tendrás libertad para organizar tu trabajo, con una conciliación real y adaptada a tu ritmo", indican en la oferta.

Cómo inscribirse

Las personas interesadas pueden inscribirse a través de LinkedIn o del propio portal de empleo. Para ello, basta con iniciar sesión y completar el perfil con los datos personales del solicitante (nombre y apellidos, teléfono, etc.) y el currículum vitae.