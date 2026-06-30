Ya está confirmada: la ayuda de 11 millones de euros para contratar a 4.700 personas sin trabajo

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante la sesión de control. Xunta

Buenas noticias para quienes están buscando empleo en Galicia. La Xunta acaba de aprobar un nuevo paquete de ayudas dotado con 20 millones de euros para impulsar la contratación y favorecer la inserción laboral.

Así lo anunció ayer el presidente del Ejecutivo regional, Alfonso Rueda, tras la reunión del Consello da Xunta. Además, explicó que los fondos se distribuirán en dos líneas de ayudas destinadas a fomentar las oportunidades laborales, especialmente en sectores estratégicos.

Beneficiará a 4.700 personas sin trabajo

Por una parte, el Consello da Xunta aprobó la orden de los programas integrados de empleo para 2026-2027, que elevan su presupuesto a 11 millones para impulsar 50 PIE de 12 meses de duración que beneficiarán a unas 4.700 personas sin trabajo.

La convocatoria bianual vuelve a estar dirigida a entidades locales, con 4,4 millones de presupuesto, y para las entidades sin ánimo de lucro, a las cuales se destinan 6,6 millones.

De este segundo apartado, y como novedad, se reserva un millón de euros para programas dirigidos a personas desempleadas en situación o riesgo de exclusión social, a los que solo pueden acceder las entidades inscritas en el Registro Único de Prestadoras de Servicios Sociales, con carácter previo a la publicación de la convocatoria.

Asimismo, se reservan dos millones de euros para programas dirigidos en exclusiva a mujeres desempleadas y otros dos millones para personas mayores de 52 años.

Cada PIE estará formado por 100 o 60 personas en paro, con especial atención a colectivos prioritarios. Además, se establece que, al menos, el 35% de los participantes deberá acceder al mercado laboral durante la ejecución del proyecto.

A mayores, se reduce la documentación necesaria en el proceso de solicitud, aumenta el importe global máximo subvencionable por PIE y también el porcentaje de imputación del personal propio de la entidad del programa.

Trabajo durante 9 meses a tiempo completo o 12 meses a tiempo parcial

En lo que respecta a los programas de cooperación de 2026 para el fomento del empleo a través de las entidades sin ánimo de lucro, la Xunta busca reforzar la labor específica de las inscritas como "iniciativa social" en el Registro Único de Entidades Prestadoras de Servicios Sociales.

Su actividad principal, por lo tanto, debe estar dirigida a desarrollar o fomentar acciones para la inserción de las personas con discapacidad, en riesgo de exclusión, servicios comunitarios, igualdad, mayores, familiar, infancia, menores o mujeres.

En concreto, la convocatoria busca favorecer la contratación en estas entidades, durante 9 meses a tiempo completo o 12 meses a tiempo parcial, de personas desempleadas y proporcionarles una experiencia profesional que facilite su inserción laboral.