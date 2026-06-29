La Xunta inicia el proceso para elaborar los Presupuestos 2027: aprobará el techo de gasto en julio

El Consello da Xunta ha dado luz verde al inicio del proceso de elaboración de los presupuestos de Galicia para 2027. Así lo ha avanzado en rueda de prensa el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tras la reunión semanal de su Ejecutivo.

Las cuentas, añadió Rueda, pondrán el foco en servicios básicos esenciales como sanidad, educación y dependencia, continuarán la "apuesta por la política de vivienda" y pondrán "especial hincapié" en el Xacobeo 2027.

"Iniciamos el camino para aprobar en tiempo y forma los presupuestos de 2027 con el objetivo de que entren en vigor el 1 de enero", añadió el presidente de la Xunta, algo que también ratificó el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, que compareció para desgranar los principales puntos de las cuentas.

Rueda, además, criticó que España está "sin presupuestos desde 2023" y ha contrapuesto esta situación a la de Galicia, donde "se aprueban regularmente de acuerdo con la ley". A este respecto, Corgos señaló que "en tiempos de incertidumbre", la Xunta quiere poner "la estabilidad al servicio de los ciudadanos".

El conselleiro de Facenda, además, avanzó que la orden de elaboración de presupuestos se publicará este martes en el Diario Oficial de Galicia, donde se fijarán "las prioridades" de las cuentas gallegas para el próximo ejercicio.

La Xunta inicia de esta forma el ciclo presupuestario "con la normalidad habitual". El objetivo es aprobar a finales de julio el techo de gasto, mientras que la entrega de los presupuestos se realizará a mediados de octubre para que entren en vigor el 1 de enero de 2027.

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