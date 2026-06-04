Ya es oficial: nueva oferta pública de empleo en Santiago con 41 plazas, 10 de ellas de Policía Local

El Concello de Santiago de Compostela, en una foto de archivo. López

Santiago de Compostela cuenta este 2026 con una Oferta de Emprego Público (OPE) de 41 plazas, de las que 17 serán para Policía Local. Así lo aprobó el pasado lunes la Xunta de Goberno Local compostelana y así lo ha publicado hoy jueves el Boletín Oficial da Provincia (BOP) da Coruña.

La OPE incluye 41 plazas, 35 libres y seis de promoción interna. El Concello de Santiago concreta que, dentro del turno libre, habrá 11 plazas para Administración general, siete para Administración especial y 17 para Policía Local y el Servicio de Extinción de Incendios.

El ayuntamiento concreta a este respecto que habrá 10 plazas de policía, tres de ellas por movilidad interadministrativa, y siete de bombero conductor especialista. Todas ellas son del grupo C1.

Las plazas de Administración general se distribuyen en siete para personal administrativo C1; tres para técnicas o técnicos de gestión A2 y una para técnico o técnica A1.

Respecto a la Administración especial, hay una plaza de turno libre para un técnico de comunicación A1; otra para técnico de deportes A2; dos para trabajadores sociales A2; otras dos para operarios de servicios múltiples C2; y una última para oficial jardinero C2.

Promoción interna

Las seis plazas de promoción interna se distribuyen en dos de inspector A2; una de oficial C1; una de delineante B; una de responsable de jardines de la unidad de parques y jardines B; y una de persona encargada de vías y obras C1. Todas corresponden a la Administración Especial.

La Oferta Pública de Empleo 2026 del Concello de Santiago ha sido publicada en la web. El plazo máximo para la convocatoria de las plazas es de tres años.