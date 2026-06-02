El paro en Galicia encadena tres meses de caídas, con casi 3.000 desempleados menos en mayo

Galicia encadena tres meses con descensos en las cifras del desempleo. Tras las subidas en los dos primeros meses del año, en marzo, abril y mayo el paro ha caído un 1,2%, un 3,03% y ahora un 2,62% respectivamente, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en Galicia en 2.938 personas en mayo en relación con el mes anterior (-2,62%). Con la actualización de datos, el número total de desempleados se sitúa en 109.355 personas en la comunidad gallega, que son 2.286 menos que en el mismo mes de 2025 (-2,05%).

Por provincias, en Pontevedra el desempleo se redujo en 1.409 personas (-3,29%), hasta 41.377; en A Coruña en 854 (-1,93%), hasta 43.396; en Ourense en 473 (-3,4%), hasta 13.453 y en Lugo en 202 (-1,78%), hasta 11.129.

Según la actividad, el paro descendió en Galicia en la agricultura en 88 personas, en industria en 201, en construcción en 167, en servicios en 2.714 y en el colectivo sin empleo anterior en 232.

Entre extranjeros, son 10.971 desempleados, 146 menos que en el mes de abril (-1,31%), pero 620 más que en mayo del año pasado (+5,99%).

Contratos y prestaciones

El Ministerio de Trabajo recoge 58.815 contratos en mayo en Galicia (18.012 indefinidos y 40.803 temporales). Son 961 más que el mes anterior (+1,66%), pero 3.306 menos que en el mismo periodo del pasado ejercicio (-5,32%).

Los 18.012 contratos indefinidos son 1.020 menos que en abril (-5,36%) y los 40.803 temporales 1.981 más (+5,1%). Del total, 1.588 se firmaron en la agricultura, 8.221 en la industria, 2.333 en la construcción y 46.673 en el sector servicios.

Las solicitudes de prestaciones en la comunidad gallega ascendieron a 28.641 y hubo 28.668 altas, aunque estos datos corresponden al mes de abril.

El gasto en el total de prestaciones por desempleo en Galicia se situó en 95,64 millones de euros en el cuarto mes del año, y la cuantía media de la prestación contributiva alcanzó los 1.001,1 euros al mes.

Datos nacionales

En el conjunto de España, el descenso del desempleo se debió sobre todo a las contrataciones en el sector servicios: bajó en 36.323 personas en mayo en relación con el mes anterior (-1,5%), hasta 2.320.721 personas.

Con todo, es el peor dato para un mes de mayo desde 2020, cuando el desempleo subió en 26.573 personas en plena crisis del COVID. Si se excluye ese año, el de mayo de 2026 ha sido el menor descenso del desempleo en este mes desde 2012, cuando disminuyó en 30.113 personas.

Desde el inicio de la serie histórica comparable en 1996, el paro ha bajado en mayo en 29 ocasiones y ha subido en dos. El mayor descenso fue el de 2021, cuando disminuyó en 129.378 parados. En mayo del año pasado bajó en 57.835 personas.

En términos desestacionalizados, el paro registrado subió en mayo. Lo hizo en 9.755 personas respecto al mes anterior.

En el último año, el desempleo acumula un descenso de 134.162 personas, lo que supone un 5,5% menos, con un retroceso del paro femenino de 82.311 mujeres (-5,5%) y una caída del desempleo masculino de 51.851 varones (-5,3%).