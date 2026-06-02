Alfonso Rueda, Pedro Blanco, Inés Rey y Formoso inaugurarán la quinta edición del Foro La Galicia que viene

La quinta edición del foro económico organizado por EL ESPAÑOL, Quincemil, Treintayseis e Invertia tendrá lugar los días 16 y 17 de junio y volverá a hacer una radiografía de la situación económica y política de Galicia

El Foro Económico Español “La Galicia que viene” celebrará en junio de 2026 su quinta edición en A Coruña, consolidado como uno de los encuentros de referencia para analizar el presente y el futuro de la economía gallega. El evento, impulsado por EL ESPAÑOL, Quincemil, Treintayseis e Invertia, volverá a reunir durante dos jornadas a representantes institucionales, empresarios y expertos para debatir sobre los principales retos y oportunidades de la comunidad.

El foro tendrá lugar los días martes 16 y miércoles 17 de junio en el auditorio de Afundación, repitiendo ubicación tras la edición de 2025 . A lo largo de un día y medio de programación, se abordarán cuestiones clave como el impacto de la incertidumbre geopolítica en el tejido empresarial o la innovación en la generación de energía o la industria. También habrá una tarde entera dedicada al turismo con El Futuro del Turismo, la del martes 16 de junio.

Como en años anteriores, la asistencia será completamente gratuita, y puede reservarse siguiendo este enlace.

Las cuatro máximas autoridades de A Coruña inaugurarán el foro

El foro comenzará a las 9:15 del martes 16 de junio con el saludo y bienvenida de Pedro J. Ramírez, director y presidente ejecutivo de EL ESPAÑOL. Tras él inaugurarán el foro las cuatro mayores autoridades de A Coruña: Valentín González Formoso, presidente de la Diputación de A Coruña; Inés Rey, alcaldesa de A Coruña; Pedro Blanco, delegado del Gobierno en Galicia y Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia.

El resto de la mañana del martes 16 estará dedicado a temas económicos y políticos. Contaremos con la presencia de figuras del ámbito empresarial como Carmen Lence, CEO de Grupo Lence; José Manuel Ferreño, director general de Vegalsa-Eroski; Juan Manuel Vieites, presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia; o María Borras, presidenta del Círculo de Empresarios de Galicia. También participarán en la mañana del martes 16 la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, y la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue. El programa al completo será desvelado a lo largo de estas dos semanas.

¿Cómo asistir o seguirlo?

El foro tendrá lugar en el Auditorio Afundación de Los Cantones de A Coruña y es posible asistir gratuitamente sin ningún problema, pero recomendamos reservar asistencia a través de EventBrite.

El V Foro Económico Español: La Galicia que viene contará como siempre con retransmisión en streaming de principio a fin. Las sesiones de la mañana del martes 16, la tarde dedicada a El Futuro del Turismo el mismo martes, y la de la mañana del 17 dedicada a la energía, la industria y la innovación, se podrán seguir desde cualquier lugar del mundo a través de Internet. Además, el foro contará con una completa cobertura de todas sus conversaciones, intervenciones y mesas redondas. Días después publicaremos los mejores momentos en clips de vídeo en LinkedIn, y se podrá ver el foro en su totalidad a través de los vídeos publicados en YouTube.