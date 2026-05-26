Se buscan socorristas en A Coruña para la campaña de verano 2026: salario y condiciones

El verano comenzará de forma oficial el domingo 21 de junio en Galicia. Durante esta época del año, las escapadas a la playa y las tardes en la piscina se convierten en un plan habitual, por lo que se produce un repunte en la contratación de socorristas.

Estos profesionales, que desempeñan un papel fundamental en labores de vigilancia y seguridad, ya han comenzado a ser contratados, y pueden encontrarse diversas ofertas en portales de empleo como InfoJobs.

Se buscan socorristas en A Coruña

En las últimas horas, A Coruña suma cuatro ofertas de empleo para el puesto de vigilancia de las instalaciones deportivas y acuáticas. Dos de ellas son en A Coruña ciudad, mientras que las dos restantes en Arzúa y Ames.

Precisamente, solo en la oferta de Ames se especifica el salario, que oscila entre los 1.300 y los 1.500 euros brutos al mes. Se trata de un puesto para trabajar en un club privado y, para optar a él, es imprescindible contar con la titulación oficial de socorrista acuático en vigor.

Además de las labores de vigilancia activa, entre las funciones a desarrollar se incluyen el control del cumplimiento de las normas de seguridad, la revisión básica del estado del material de salvamento y "la atención cordial a los socios".

En la oferta en Arzúa, por otro lado, se exige una experiencia mínima de, al menos, un año y disponibilidad para trabajar en el siguiente horario: lunes de 17:15 a 22:00 horas, miércoles de 17:15 a 21:30 horas y viernes de 17:00 a 22:30 horas.

En lo que respecta a las ofertas en A Coruña, una de ellas busca un socorrista con disponibilidad para realizar turnos rotativos de mañana y tarde, de lunes a domingo, con "los descansos establecidos por ley".

La otra oferta ofrece un contrato inicial para sustituciones, aunque con posibilidad de continuidad. Entre las funciones a desempeñar se encuentra la vigilancia de las instalaciones, la medición de la temperatura y otras tareas relacionadas con el mantenimiento de la piscina.

Ayudas de 530.000 euros para la contratación de socorristas

Para financiar la contratación de socorristas en la provincia de A Coruña, la Xunta destinará 530.000 euros a 56 ayuntamientos de la provincia. Se trata de subvenciones concedidas en régimen de concurrencia competitiva.

Tal y como publicó el Diario Oficial de Galicia (DOG) a principios de mayo, esta línea de ayudas está destinada a la contratación de personal de salvamento y socorrismo en los espacios naturales o instalaciones acuáticas de titularidad municipal en el periodo entre el 1 de junio y el 30 de septiembre.

Las ayudas, explica la Xunta, se destinarán a financiar tanto al personal propio de la entidad local como a las personas que el ayuntamiento contrate para estas tareas a través de una empresa externa mediante un contrato de servicios.