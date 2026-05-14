Confirmado por el Gobierno: ayuda de 90.000 euros para la contratación de trabajadores este verano

Imagen de archivo de una oficina de turismo Xunta de Galicia

El verano está a la vuelta de la esquina y muchas empresas ya han empezado sus procesos de contratación de cara a una de las temporadas con mayor actividad del año.

Las oficinas de información turística experimentan en estas fechas un notable incremento de trabajo y, por ello, la Xunta de Galicia ha lanzado una convocatoria de becas de prácticas para las oficinas dependientes de Turismo de Galicia.

90.219,60 euros para 14 becas de prácticas en oficinas de turismo

Ya es oficial: el Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado esta semana la convocatoria de 14 becas de prácticas, que contará con un presupuesto total de 90.219,60 euros para el año 2026.

Estas becas se dirigen a personas de nacionalidad española o de la UE que tengan los títulos de grado en Turismo; técnico superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas y técnico superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos, obtenidos a partir del 1 de enero de 2021.

Las personas solicitantes deberán acreditar, además, conocimientos de lengua gallega en el nivel Celga 4 o equivalente, así como un nivel B1 de inglés o superior.

En ningún caso podrán ser personas beneficiarias de esta beca aquellas personas solicitantes que hubiesen sido adjudicatarias de ediciones anteriores. Además, no podrán tener empleo remunerado ni percibir la prestación por desempleo en el momento de la incorporación.

En un comunicado, la Xunta informa que la convocatoria permitirá realizar prácticas tuteladas en las oficinas de información turística de Turismo de Galicia ubicadas en A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela y Vigo.

En concreto, se distribuyen dos becas por cada oficina.

"El programa se desarrollará durante el año 2026 con una duración máxima de seis meses", explica el Gobierno gallego.

Cómo inscribirse

La incorporación de las personas seleccionadas se realizará a partir del 1 de julio, coincidiendo con la temporada alta turística en Galicia y para reforzar la atención en las oficinas de información.

Las solicitudes podrán enviarse hasta el 11 de junio. Estas deberán presentarse a través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia. El pago de las becas se realizará por períodos mensuales vencidos.