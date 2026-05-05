La Xunta convocará en A Coruña la explotación de minas valoradas en 7.000 millones

La Xunta convocará nuevos derechos mineros que permitirán solicitar directamente en la provincia de A Coruña la concesión de explotaciones "sobre los que hay probada existencia de recursos" de wolframio, oro y estaño. Así lo explicó esta mañana la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana.

Estos recursos, entre los que Lorenzana citó las minas de Corcoesto, San Finx y Santa Comba, son de "relevancia" para los sectores de defensa, aeroespacial y automoción. Todos alcanzan un valor de 7.000 millones de euros y la previsión es que haya una inversión directa de 200 millones, así como la creación de 250 empleos directos y 750 empleos indirectos.

La conselleira de Economía también concretó que en los segundos concursos mineros que sacará la Xunta esta legislatura, que se publicarán "en próximas semanas", se incluyen más de 100 derechos mineros en las cuatro provincias para solicitud de permisos de investigación.

Estos derechos mineros serán tanto de materias primas clásicas (como caolín, cuarzos, feldespatos o granito) como de materias primas "críticas", como son el litio, niobio o tantalio en las zonas de Beariz y Beade, al igual que el cobre en Becerreá.

La conselleira de Economía defendió, según recoge Europa Press, una posición "activa" ante los retos que se abren "un nuevo escenario industrial", pues no puede quedar en "una posición pasiva" en un contexto en el que "redefinir" oportunidades.

Lorenzana señaló que también se incluirán planes sociales "punteros" que sean financiados con un porcentaje de dividendos del proyecto que "obligatoriamente deberá destinar el promotor". Un extremo que será "determinante" en la evaluación de ofertas y que situará a Galicia a "la vanguardia de la minería europea".