Lidl busca personal en Galicia y no pide experiencia previa: hasta 17.680 euros al año y horarios rotativos

El verano está cada vez más cerca y los supermercados comienzan a reforzar sus plantillas de cara a la nueva campaña. Entre ellos, Lidl ha publicado numerosas ofertas en su portal de empleo, algunas con base en Galicia.

La cadena de supermercados alemana cuenta con 40 tiendas en Galicia y, en este contexto, necesita incorporar nuevo personal en establecimientos de las provincias de A Coruña y Pontevedra, con sueldos de hasta 17.680 euros brutos anuales.

Hasta 17.680 euros brutos anuales

Lidl ha lanzado nuevas vacantes a través de su portal de empleo. La compañía alemana necesita incorporar a su equipo personal de almacén y cajero-reponedor, todos ellos perfiles junior, con distintas jornadas disponibles (completa y parcial).

Por un lado, Lidl busca personal de almacén para su tienda en Narón (A Coruña), inaugurada recientemente. El perfil requerido debe contar con disponibilidad horaria para trabajar por turnos, siendo valorable disponer del título de ESO o equivalente, así como experiencia previa.

En función del área, las tareas a desarrollar son: ubicar la mercancía en las zonas asignadas de almacenamiento, gestionar las peticiones de los preparadores, preparar la mercancía para enviar los pedidos a las tiendas, dar soporte en la realización de inventaros de almacén, etcétera.

Lidl ofrece un salario de 17.680 euros brutos al año, lo que se traduce en 1.473,33 euros en 12 pagas. Además, brinda formación teórico-practica adaptada al puesto de trabajo.

Por otro lado, Lidl necesita cajeros-reponedores en varias tiendas de la provincia de Pontevedra, como Sanxenxo, Cambados y Vilagarcía, con jornada parcial, turnos rotativos y un sueldo de 11.050 euros brutos anuales.

En este puesto, las tareas a desarrollar se centran en el cobro en caja y la atención al cliente, la gestión de la disponibilidad de los productos en la sala de ventas, la realización del control de frescura, así como la correcta reposición de la mercancía según el orden y los criterios de presentación establecidos.

Las personas candidatas deberán haber completado sus estudios en Educación Secundaria Obligatoria, tener disponibilidad horaria para trabajar por turnos (horario rotativo de mañana o tarde) y capacidad para el trabajo en equipo.

"Se valorará experiencia previa en el sector de la distribución", indica la oferta de trabajo.

A continuación, te detallamos todos los puestos disponibles por provincias:

A Coruña

Personal de almacén 40 horas/semana en Narón. Jornada completa (contrato temporal)

Pontevedra

Cajero-reponedor 25 horas/emana en Pontevedra. Jornada parcial (contrato temporal) con turno rotativo

Cajero-reponedor 25 horas/emana en Sanxenxo. Jornada parcial (contrato temporal) con turno rotativo

Cajero-reponedor 25 horas/emana en Cambados. Jornada parcial (contrato temporal) con turno rotativo

Cajero-reponedor 25 horas/emana en Vilagarcía de Arousa. Jornada parcial (contrato temporal) con turno rotativo

Cajero-reponedor 25 horas/emana en A Estrada. Jornada parcial (contrato temporal) con turno rotativo

Cajero-reponedor 25 horas/emana en Nigrán. Jornada parcial (contrato temporal) con turno rotativo

Cómo inscribirse

Las personas interesadas pueden inscribirse a través de la plataforma de empleo de Lidl. Para ello, basta con rellenar la información solicitada (género, nombre y apellidos, dirección de correo electrónico, etc), adjuntar el currículum y responder un pequeño cuestionario.