La Plataforma Logística Empresarial y Portuaria de Mandiá, en Ferrol, más cerca

El Consello da Xunta ha dado luz verde al inicio de los trámites que permitirán dotar a la ciudad de Ferrol de su primera bolsa de suelo industrial: la Plataforma Logística Empresarial y Portuaria de Mandiá, que contará con más de 1,6 millones de metros cuadrados y que está previsto desarrollar en dos fases.

El Gobierno gallego tomó razón de la licitación de la redacción del Plan estructurante de ordenación de suelo empresarial (PEOSE) de esta nueva área industrial que contará con 1.643.591 metros cuadrados para nuevas empresas. Un ámbito que cuenta con una situación privilegiada, ya que dispone de un acceso a la autovía Ferrol-Vilalba (AG/AG-64), tiene la carretera N-655 a menos de un kilómetro y el puerto de Ferrol a siete.

El proyecto de la Plataforma Logística Empresarial y Portuaria de Mandiá trata de dar respuesta a las demandas de suelo en la comarca de Ferrolterra, que incluye las comarcas de Ferrol, O Eume y Ortegal. En estos momentos tan solo hay disponibles 140.784 metros cuadrados en los 14 parques industriales activos, que suman en conjunto más de 4,3 millones de metros cuadrados de superficie útil.

Por otro lado, y también en la provincia de A Coruña, la Xunta está finalizando la fase C del parque empresarial de Morás (Arteixo) y tramitando la expropiación de los parques empresariales de Bértoa (Carballo) y Coristanco. Asimismo, están en fase de tramitación los PEOSE del nuevo parque empresarial de Cabana de Bergantiños y la ampliación del parque empresarial de la Sionlla (Santiago de Compostela).