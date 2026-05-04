El Foro Económico Español: La Galicia que viene tendrá lugar en A Coruña los días 16 y 17 de junio

El foro tendrá lugar en el Auditorio Afundación de A Coruña los días 16 y 17 de junio

La quinta edición del foro organizado por EL ESPAÑOL, Quincemil, Treintayseis e Invertia volverá a hacer una radiografía de la situación económica y política de Galicia

El Foro Económico Español “La Galicia que viene” celebrará en junio de 2026 su quinta edición en A Coruña, consolidado como uno de los encuentros de referencia para analizar el presente y el futuro de la economía gallega. El evento, impulsado por EL ESPAÑOL, Quincemil, Treintayseis e Invertia, volverá a reunir durante dos jornadas a representantes institucionales, empresarios y expertos para debatir sobre los principales retos y oportunidades de la comunidad.

El foro tendrá lugar los días martes 16 y miércoles 17 de junio en el auditorio de Afundación, repitiendo ubicación tras la edición de 2025 . A lo largo de un día y medio de programación, se abordarán cuestiones clave como el impacto de la incertidumbre geopolítica en el tejido empresarial o los sectores en los que Galicia está mostrando mayor capacidad de liderazgo en los últimos años.

Como en años anteriores, la asistencia será completamente gratuita, y puede reservarse siguiendo este enlace.

Un análisis de la economía gallega en un contexto incierto

El encuentro pondrá el foco en cómo el contexto internacional está influyendo en la economía autonómica, con especial atención a las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del ecosistema empresarial gallego. La jornada inaugural arrancará con una apertura institucional con autoridades de Galicia y A Coruña, seguida de diferentes mesas de análisis económico.

Entre los temas destacados del primer día figuran también los desafíos en ámbitos clave como la educación, la sanidad o la vivienda, pilares fundamentales para el desarrollo económico y social de la comunidad.

Turismo y gastronomía, protagonistas de la tarde

La tarde del martes estará dedicada al turismo bajo el lema “El turismo que viene”. Expertos del sector analizarán el impacto de la coyuntura económica en la actividad turística, así como las oportunidades de Galicia en relación con otros territorios cercanos como Portugal, Asturias o Castilla y León .

Además, el foro abordará el potencial de la marca Galicia en el ámbito gastronómico, uno de los sectores con mayor proyección internacional en los últimos años .

Tecnología, innovación, industria y sostenibilidad en la segunda jornada

El miércoles 17 de junio estará centrado en la transformación industrial y tecnológica. Tras una apertura institucional del bloque, se analizarán las oportunidades en sectores industriales, el desarrollo de energías renovables y los objetivos de sostenibilidad.

La jornada se cerrará con un bloque dedicado a la innovación y la disrupción tecnológica en Galicia, en el que se pondrá el foco en el papel de la comunidad en la nueva economía digital. El programa del Foro La Galicia que viene 2026 se irá avanzando durante las próximas semanas.