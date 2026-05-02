Ya es oficial: nueva ayuda con una dotación de 1,5 millones de euros para rehabilitar viviendas en el rural

La Xunta de Galicia ha aprobado una nueva línea de ayudas destinada a rehabilitar viviendas en el rural con el fin de terminar con dos problemas: la falta de vivienda disponible y las dificultades de las empresas para encontrar trabajadores que puedan instalarse cerca de sus puestos de trabajo.

"Queremos facilitar que vivan en el rural las personas que trabajen allí", indicó Alfonso Rueda. La medida se destina a municipios de menos de 20.000 habitantes, buscando reforzar el tejido económico y social del rural, así como aumentar la población de estas localidades.

1,5 millones de euros para rehabilitar inmuebles en municipios de menos de 20.000 habitantes

Esta nueva orden que ha aprobado la Xunta recientemente y que se publicará en el Diario Oficial de Galicia en la primera quincena de mayo, contempla una inversión de 1,5 millones de euros para el período 2026-2027.

Es una ayuda dirigida a la rehabilitación de viviendas en municipios de menos de 20.000 habitantes, con el objetivo de que estos inmuebles se destinen al alojamiento de trabajadores vinculados a empresas del entorno.

Esta convocatoria se estructura en dos líneas diferenciadas, cada una de ellas dotada con 750.000 euros:

A empresas y personas físicas que se comprometan a destinar las viviendas que rehabiliten a sus personas trabajadoras

A los ayuntamientos que suscriban con las empresas el oportuno instrumento jurídico

Del millón y medio de presupuesto total, 600.000 euros corresponden a la anualidad de 2026 y los restantes 900.000 euros a la de 2027.

¿Quiénes pueden beneficiarse de estas ayudas? Propietarios, usufructuarios o cesionarios de viviendas, incluidos tanto particulares como empresas o ayuntamientos, siempre que se comprometan a destinar los inmuebles rehabilitados al alquiler de sus trabajadores durante un mínimo de 10 años.

Estas ayudas podrán destinarse tanto a la rehabilitación de viviendas unifamiliares como de edificios residenciales colectivos inacabados o que se encuentren en situación de esqueleto inmobiliario, en este último caso hasta un máximo de 10 ayudas.

Estas son las actividades subvencionables:

Terminación y/o ampliación de los inmuebles

Obras de accesibilidad, conservación, habitabilidad, sostenibilidad o eficiencia energética

Actuaciones preparatorias como informes técnicos o gastos de tramitación

A mayores de la ayuda para la rehabilitación, se puede contratar el seguro de impago del alquiler o cesión de uso

"Las ayudas oscilarán entre los 30.000 y los 75.000 € como máximo", indicó Rueda.

Además, la Xunta ha establecido una serie de criterios para priorizar las solicitudes. Se valorará especialmente que las viviendas estén destinadas a trabajadores de sectores estratégicos, como el de la automoción, naval, metalmecánico, textil-moda, TIC e industrias culturales, agroalimentario, pesquero, forestal o de cuidados de mayores.

También se tendrá en cuenta su proximidad al centro de trabajo (si están a más de 15 km quedan exentos), el tamaño poblacional del municipio y su evolución demográfica en los últimos diez años.