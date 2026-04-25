Ya es oficial: desde 4.800 euros más por cada año que retrases tu jubilación tras cumplir la edad ordinaria

Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la pensión media en España alcanza los 1.367,4 euros a 1 de marzo de 2026. Hasta esta fecha, el total de pensiones en Galicia era de 788.346, con una prestación económica de jubilación de 1.178,17 euros mensuales de media.

Actualmente, la edad ordinaria de jubilación es a los 65 años si tienes 38 años y 3 meses o más cotizados. De lo contrario, esta asciende a los 66 años y 10 meses. Todo aquel que retrase su jubilación recibirá incentivos por parte de la Seguridad Social.

Incentivo desde los 4.800 euros

De los 698.886 pensionistas gallegos a 1 de marzo, 354.559 son mujeres y 344.325 hombres. Los jubilados de la provincia de A Coruña cobran una pensión media de 1.233,35 euros; en Lugo de 1.080,55 euros; en Ourense de 1.019,83 euros; y en Pontevedra de 1.221,84.

Todo aquel que tenga cotizado 38 años y 3 meses, o incluso más, puede jubilarse al cumplir los 65 años. De lo contrario, debe esperar a los 66 años y 10 meses para disfrutar de su jubilación. A partir de 2027, esto cambia: la edad ordinaria será a los 65 años con 38 años y 6 meses o más cotizadas. De lo contrario, se aumenta a los 67.

Tal y como recoge Europa Press, la Seguridad Social destinó en el mes de marzo la cifra récord de 14.307,7 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas.

Existen incentivos para quienes decidan retrasar su jubilación, una medida que puede incrementar de forma significativa la pensión a recibir, con una estimación que parte desde los 4.800 euros anuales por cada año que se retrase, aliviando la presión del sistema público.

"Cualquier ciudadano puede decidir de manera libre y voluntaria retrasar su edad de jubilación una vez cumplidos los años necesarios para el retiro", afirman desde la revista oficial de la Seguridad Social. Este incentivo se puede cobrar de tres maneras diferentes.

La primera de ellas es un porcentaje adicional. Se trata de un incremento del 4%mensual por cada año completo trabajado que se sumará al importe de la pensión de jubilación durante el resto de la vida.

La segunda posibilidad es una cantidad a tanto alzado, que se corresponde a un pago único por año trabajado y que va a depender de los años que se haya cotizado cuando se llega a la edad legal de jubilación.

De escoger esta opción, se recibirá cada año tras el momento de jubilarse, una cantidad que puede oscilar entre los 4.800 y los 13.500 en función de los años demorados.

La tercera y última modalidad es la fórmula mixta, una opción híbrida que combina las dos anteriores, a la que pueden optar los trabajadores que retrasen entre dos y diez años la edad de jubilación.

¿Y cuáles son los requisitos para acceder a este incentivo? Haber cotizado, como mínimo, 15 años a la Seguridad Social y tener cumplida la edad mínima de jubilación ordinaria para el año en curso.