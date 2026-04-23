Últimos días para solicitar las ayudas de hasta 3.000 euros para la compra de muebles y electrodomésticos

Desde el 13 de febrero está abierto el plazo para solicitar el Bono Emancípate, y quedan menos de 10 días para que finalice. Si tienes menos de 36 años, te has independizado recientemente y aún no la has pedido, todavía puedes optar a esta ayuda de hasta 3.000 euros para amueblar tu vivienda, sea comprada o alquilada.

El Bono Emancípate tiene como objetivo disminuir los gastos de emancipación de las personas jóvenes que se trasladan a una vivienda distinta a la de sus padres. Entre los gastos subvencionables se incluyen la compra de mobiliario y artículos de decoración, electrodomésticos, menaje de cocina y baño o textil de hogar.

Hasta 3.000 euros para independizarte

El Bono Emancípate es una prestación económica destinada a paliar los primeros gastos al independizarse, especialmente en la compra de mobiliario y electrodomésticos. El plazo de presentación de solicitudes comenzó el 13 de febrero, pero puedes solicitarlo hasta el 30 de abril a las 20:00 horas.

La ayuda es de 1.500 euros para las personas que estén alquiladas, mientras que quienes hayan comprado una vivienda recibirán una ayuda de 3.000 euros. En ambos casos, los contratos deben ser con posterioridad al 30 de abril de 2025 y, en todo caso, antes de la fecha de final del plazo de solicitudes.

Esta cuantía no puede destinarse a compras en internet ni a pagar el alquiler ni la hipoteca, sino para los siguientes casos:

Muebles

Electrodomésticos

Utensilios de cocina

Artículos de baño

Textil de hogar

Artículos de decoración

El importe se recibe en una tarjeta virtual que solo podrás utilizar en establecimientos físicos de Galicia, la cual caduca el 31 de diciembre. A esta convocatoria se han destinado 3 millones de euros.

Requisitos para acceder al Bono Emancípate