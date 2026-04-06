Confirmado: la Universidade da Coruña convoca 71 plazas de empleo público, 55 de acceso libre

La semana arranca con buenas noticias para quienes están buscando empleo. La Universidade da Coruña (UDC) ha publicado este lunes en el Diario Oficial de Galicia (DOG) su Oferta de Empleo Público de personal docente e investigador para el año 2026.

En concreto, la resolución, firmada por el rector Ricardo Cao, contempla un total de 71 plazas, de las cuales 55 son de acceso libre y las 16 restantes están destinadas a promoción interna.

71 plazas para trabajar en la UDC como personal docente e investigador

Ya es oficial: el Diario Oficial de Galicia ha publicado este lunes, 6 de abril, la oferta de empleo público del personal docente e investigador para el presente año. En total, se convocan 71 plazas, distribuidas entre acceso libre y promoción interna.

En este sentido, el bloque de acceso libre se divide en dos categorías: 19 plazas de profesor titular de universidad y 36 plazas de profesor permanente laboral.

Dentro de este grupo, detalla Europa Press, la institución académica reserva ocho plazas para la incorporación de personal investigador doctor que haya superado la evaluación del programa de excelencia I3 o cuente con el certificado como investigador establecido R3 (Programa Ramón y Cajal).

En caso de que no se utilicen todas las plazas previstas en esta reserva, estas podrán ofertarse a otras personas investigadoras de programas de excelencia, nacionales o internacionales, o acumularse a la convocatoria ordinaria de turno libre.

La oferta reserva una cuota para personas con discapacidad. En el turno de acceso libre, se han asignado cuatro plazas para este colectivo: dos para titulares de universidad y dos para profesores permanentes.

Por otro lado, la Universidade da Coruña ha habilitado 16 plazas para el acceso de catedráticos de universidad a través del procedimiento de promoción interna.

Según Europa Press, la resolución subraya que estas plazas cuentan con una asignación presupuestaria y responden a necesidades permanentes de la institución académica que no pueden ser cubiertas con los efectivos actuales.

Las convocatorias de los concursos de acceso derivados de esta oferta se ejecutarán dentro del plazo máximo previsto en el artículo 70 del Real decreto legislativo 5/2015.