Renfe lanza una oferta de empleo pública con 360 plazas: fecha límite y cómo inscribirse

Renfe es la principal empresa pública ferroviaria española. Opera más de 1.600 trenes diarios (incluyendo servicios de alta velocidad, larga y media distancia), lo que le ha consolidado como una de las compañías de transporte más destacadas.

A través de sus canales de comunicación, Renfe informa tanto de ofertas y descuentos para viajar como de oportunidades de empleo para reforzar su plantilla.

Renfe busca 360 nuevos trabajadores de Ingeniería y Mantenimiento

Imagen de archivo de un tren de Renfe.

Buenas noticias para los gallegos que estén buscando empleo. Renfe acaba de lanzar una nueva Oferta Pública de Empleo (OPE) correspondiente a 2026 para su división de Ingeniería y Mantenimiento, que supone la incorporación de 360 trabajadores.

Destinada a reforzar la actividad de los talleres y bases de mantenimiento de Renfe, esta convocatoria se enmarca en el plan previsto por Renfe para este año.

Se estima que la presente convocatoria permitirá la incorporación de más de 2.000 nuevos profesionales gracias a la tasa de reposición ordinaria y al acuerdo alcanzado recientemente en el marco del diálogo social para desconvocar la huelga del pasado mes de febrero.

En concreto, las plazas ofertadas se distribuyen en seis especialidades: 173 corresponden a la categoría de ajustador-montador, 142 a especialidad de electricidad, 6 a chapista/soldadura, 8 a máquinas y herramientas, y 31 a suministros.

"Las personas que resulten seleccionadas se incorporarán a Renfe tras superar el correspondiente proceso selectivo y cumplir con los requisitos establecidos", señala la compañía en una nota de prensa.

El período de inscripción estará abierto hasta el próximo 2 de abril. Las personas candidatas presentarán su solicitud de participación únicamente a través del Portal de Empleo del Grupo Renfe, haciendo clic en el botón "acceder formulario inscripción" situado en la cabecera o en el pie de la publicación.

Asimismo, Renfe publicó recientemente una Oferta Pública de Empleo dirigida a la incorporación de 550 nuevos maquinistas a la compañía. En este caso, los interesados podrán inscribirse hasta este martes, 24 de marzo, en el portal web de la compañía.

Requisitos generales para la nueva convocatoria de Renfe

Renfe ha establecido una serie de requisitos generales que deben reunir las personas solicitantes y que deberán mantener en el momento de formalización del contrato. Para poder participar en la convocatoria se solicita:

Tener la nacionalidad española o la de alguno de los demás estados miembros de la UE

o la de alguno de los demás estados miembros de la UE Conocimiento adecuado del castellano

Haber cumplido la edad legal de contratación prevista para cada puesto de trabajo

Estar en posesión de la titulación académica exigida en la bases de cada una de las convocatorias

No haber sido separado del servicio o declarado "no apto"

No haber tenido un contrato de trabajo extinguido con el Grupo Renfe mediante un despido continuo

Se valora, a efectos de méritos, estar en posesión de un nivel de inglés B1 o superior.

Las fases del proceso de selección son:

Primera fase: cumplimiento de requisitos y valoración de méritos

Segunda fase: pruebas presenciales

Tercera fase: entrevista final y reconocimiento médico

Para la resolución de la convocatoria se constituirá un Tribunal paritario con las atribuciones y composición previstas en la Normativa Laboral vigente del Grupo Renfe.

Plazo de presentación y tasas

Las personas interesadas podrán presentar su solicitud hasta el próximo 2 de abril a través del Portal de Empleo del Grupo Renfe.

Los candidatos deberán realizar un abono de 15 euros en concepto de "derechos de participación", a través de la pasarela de pago de Caixabank, siguiendo las instrucciones específicas en el formulario de inscripción.

Estarán exentas del pago de esta tasa las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33% y las personas que figuren como demandantes de empleo desde, al menos, un mes antes de la fecha de publicación de la convocatoria.

Tampoco pagarán los 15 euros de tasas las familias numerosas, las víctimas de terrorismo y las víctimas de violencia de género y sus hijos.