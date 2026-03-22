Ya es oficial: la lista completa de las deducciones del IRPF en Galicia en el ejercicio de 2025
Por circunstancias personales y familiares, relativas a la vivienda habitual, por donativos y donaciones y otros conceptos deducibles
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Ya queda menos para el inicio de la Campaña de la Renta y Patrimonio 2026, correspondiente al ejercicio fiscal de 2025, que arrancará el 8 de abril y finalizará el 30 de junio. De acuerdo con el calendario del contribuyente de la Agencia Tributaria, el 8 de abril se abrirá el plazo para la presentación de las declaraciones a través de internet y se extenderá hasta el 30 de junio de 2026.
Desde el 6 de mayo hasta el 30 de junio, la Agencia Tributaria podrá confeccionar la declaración del contribuyente por teléfono, con cita previa desde el 29 de abril hasta el 29 de junio, y desde el 1 de junio hasta el 30 de junio, los interesados podrán confeccionar las declaraciones presencialmente en las oficinas de la Agencia Tributaria, con solicitud de cita entre el 29 de mayo y el 29 de junio.
Guía de las deducciones del IRPF en Galicia en el ejercicio de 2025
Para evitar errores y aprovechar todas las ventajas fiscales, es importante conocer las deducciones y beneficios a los que se puede acceder en Galicia. Tener esta información a mano te permitirá realizar la declaración correctamente y, en caso de corresponder, beneficiarte de las deducciones disponibles.
Esta es la lista completa de las deducciones autonómicas que rigen en Galicia para la Declaración de la Renta de 2026, correspondiente al ejercicio de 2025.
Por circunstancias personales y familiares
- Por nacimiento o adopción
- Para familias con 2 hijos o hijas
- Por familia numerosa
- Por acogimiento familiar de menores
- Por cuidado de hijos menores
- Para contribuyentes con discapacidad, de edad igual o superior a 65 años, que precisen ayuda de terceras personas
- Por las ayudas y subvenciones recibidas por personas con diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica o con sus fenotipos
- Por las ayudas recibidas por las personas afectadas por la talidomida en España durante el período 1950-1985
Relativa a la vivienda habitual
- Por alquiler de la vivienda habitual
- Por inversión en instalaciones de climatización y/o agua caliente en la vivienda habitual, que empleen energías renovables y destinadas exclusivamente al autoconsumo
- Por obras de mejora de eficiencia energética en edificios de viviendas o en viviendas unifamiliares
- Por adquisición y rehabilitación de viviendas en los proyectos de aldeas modelo
Por donativos y donaciones
- Por donaciones con finalidad en investigación y desarrollo científico e innovación tecnológica
Otros conceptos deducibles
- Por gastos dirigidos al uso de nuevas tecnologías en los hogares gallegos
- Por inversión en la adquisición de acciones o participaciones en entidades nuevas o de reciente creación
- Por inversión en la adquisición de acciones o participaciones sociales en entidades nuevas o de reciente creación y su financiación
- Por inversión en acciones de entidades que cotizan en el segmento de empresas en expansión del mercado alternativo bolsista
- Por rehabilitación de bienes inmuebles situados en centros históricos
- Por inversión en empresas que desarrollen actividades agrarias
- Por las ayudas y subvenciones recibidas por los deportistas de alto nivel de Galicia
- Por inversión en la adquisición de acciones o participaciones sociales en entidades que realicen determinados proyectos declarados de especial interés público, social o económico
- Por gastos derivados de la adecuación de un inmueble vacío con destino al arrendamiento como vivienda
- Por el arrendamiento de viviendas vacías
- Por las subvenciones y/o ayudas obtenidas como consecuencia de los daños causados por los incendios forestales que provocaron la activación del PEIFOGA en Situación 2 ocurridos en Galicia en 2025
- Por la adquisición de libros de texto y material escolar