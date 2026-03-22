Ya es oficial: la lista completa de las deducciones del IRPF en Galicia en el ejercicio de 2025

Ya queda menos para el inicio de la Campaña de la Renta y Patrimonio 2026, correspondiente al ejercicio fiscal de 2025, que arrancará el 8 de abril y finalizará el 30 de junio. De acuerdo con el calendario del contribuyente de la Agencia Tributaria, el 8 de abril se abrirá el plazo para la presentación de las declaraciones a través de internet y se extenderá hasta el 30 de junio de 2026.

Desde el 6 de mayo hasta el 30 de junio, la Agencia Tributaria podrá confeccionar la declaración del contribuyente por teléfono, con cita previa desde el 29 de abril hasta el 29 de junio, y desde el 1 de junio hasta el 30 de junio, los interesados podrán confeccionar las declaraciones presencialmente en las oficinas de la Agencia Tributaria, con solicitud de cita entre el 29 de mayo y el 29 de junio.

Guía de las deducciones del IRPF en Galicia en el ejercicio de 2025

Para evitar errores y aprovechar todas las ventajas fiscales, es importante conocer las deducciones y beneficios a los que se puede acceder en Galicia. Tener esta información a mano te permitirá realizar la declaración correctamente y, en caso de corresponder, beneficiarte de las deducciones disponibles.

Esta es la lista completa de las deducciones autonómicas que rigen en Galicia para la Declaración de la Renta de 2026, correspondiente al ejercicio de 2025.

Por circunstancias personales y familiares

Por nacimiento o adopción

Para familias con 2 hijos o hijas

Por familia numerosa

Por acogimiento familiar de menores

Por cuidado de hijos menores

Para contribuyentes con discapacidad, de edad igual o superior a 65 años, que precisen ayuda de terceras personas

Por las ayudas y subvenciones recibidas por personas con diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica o con sus fenotipos

Por las ayudas recibidas por las personas afectadas por la talidomida en España durante el período 1950-1985

Relativa a la vivienda habitual

Por alquiler de la vivienda habitual

Por inversión en instalaciones de climatización y/o agua caliente en la vivienda habitual, que empleen energías renovables y destinadas exclusivamente al autoconsumo

Por obras de mejora de eficiencia energética en edificios de viviendas o en viviendas unifamiliares

Por adquisición y rehabilitación de viviendas en los proyectos de aldeas modelo

Por donativos y donaciones

Por donaciones con finalidad en investigación y desarrollo científico e innovación tecnológica

Otros conceptos deducibles