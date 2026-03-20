Las gasolineras de A Coruña celebran la bajada de precios aunque critican el retraso de la medida

El presidente de la asociación de gasolineras de A Coruña, Julio César López, ha celebrado la próxima bajada de los precios del combustible, aunque ha subrayado que la medida llega con retraso.

"Es una gran alegría porque va a bajar, pero ya va tarde", ha declarado, señalando que los consumidores habrían notado la diferencia antes si la rebaja fiscal se hubiera aplicado a tiempo.

"La mejor solución siempre fue reducir la fiscalidad, porque nos permite trasladar el ahorro a los precios de venta finales y aliviar el gasto de todos los usuarios", ha añadido.

Según ha explicado, el impacto de esta reducción será inmediato en cuanto las estaciones puedan aplicarla, y espera que los consumidores noten la bajada en los próximos días.

La demanda había descendido en los últimos días, ha comentado el presidente, señalando que el encarecimiento del combustible ha afectado especialmente a los desplazamientos de ocio.

"Se ha notado mucho durante el día de San José, cuando la gente utilizó el coche principalmente para ir a trabajar o cumplir obligaciones, y lo empleó menos para actividades de ocio", ha explicado.

Medidas del Gobierno para garantizar que la bajada llegue al consumidor

Como parte del paquete de medidas aprobado por el Gobierno para paliar el impacto de la guerra en Irán, PSOE y Sumar han acordado reforzar la supervisión de los márgenes de las empresas de suministro de combustible a través de la CNMC, además de habilitar al Consejo de Ministros para limitar sus beneficios si fuera necesario.

Sumar, la parte en minoría del gobierno de Coalición dirigida por la gallega Yolanda Díaz, retrasó su llegada a la reunión por no estar de acuerdo en algunos puntos.

El consejo de ministros extraordinario ha aprobado dos reales decretos: el primero incluye esta medida de rebaja del 10% del impuesto a los combustibles, reducción de tributos a la electricidad y otras medidas como la ampliación del bono social eléctrico, y un segundo que contiene las exigencias de Sumar con respecto a la prórroga automática por dos años de los 60.000 alquileres que decaen este año.

Alfonso Rueda agradece el movimiento pero reprocha "no hablarlo con las CCAA"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha mostrado su satisfacción porque el Gobierno central finalmente haya presentado un plan con medidas económicas para mitigar el impacto de la guerra en Irán.

No obstante, ha criticado que estas decisiones se hayan tomado sin consultar previamente a las comunidades autónomas, que también se verán afectadas por las mismas.

Durante una comparecencia en Xunqueira de Ambía (Ourense), Rueda ha señalado que los ciudadanos ya parecen "acostumbrarse a situaciones que nunca deberían ser normales", en alusión a los retrasos y suspensiones en la celebración del Consejo de Ministros debido a los desacuerdos internos entre los ministros de PSOE y Sumar.

El presidente gallego ha subrayado que resulta llamativo que estas dificultades surjan precisamente en reuniones extraordinarias para abordar asuntos tan relevantes como las medidas económicas frente a la crisis generada por el conflicto en Oriente Medio.

Según él, este tipo de episodios refuerza la percepción de un Ejecutivo central desorganizado.

Sobre las medidas en sí, Rueda ha explicado que aún es necesario analizarlas en profundidad antes de valorarlas completamente, aunque ha reconocido que tomar decisiones era imprescindible.

"Si son acertadas, hay que reconocerlo", ha admitido, al tiempo que ha reprochado la falta de diálogo con las comunidades autónomas en el diseño de estas políticas.

El presidente ha insistido en que las iniciativas fiscales y económicas afectan tanto al Estado como a las autonomías, y ha recordado que en situaciones anteriores, como la guerra en Ucrania, las comunidades fueron las que sufrieron mayor impacto.

Por ello, considera fundamental que la coordinación y el consenso hubieran sido la vía correcta antes de anunciar las medidas desde Madrid.

Rueda ha insistido en que, si los ciudadanos requieren soluciones, estas deben aplicarse, pero "carece de sentido" que se tomen decisiones sin tener en cuenta a quienes luego deben ejecutarlas y enfrentan sus consecuencias directas, como las comunidades autónomas, que a menudo se enteran de los anuncios por los medios de comunicación.

Finalmente, ha lamentado que el Gobierno central se muestre poco dispuesto a mantener un mínimo de lealtad institucional con las autonomías.

A pesar de ello, ha reconocido que era necesario actuar y que España era de los últimos países de Europa en adoptar medidas frente a esta crisis, por lo que, aunque la acción haya sido tardía y conflictiva, considera que "al menos se está haciendo algo", lo que merece ser valorado.