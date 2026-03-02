El textil destaca entre las exportaciones de Galicia con Oriente Medio, que se triplicaron desde 2000

Rastro de misiles lanzados desde Tel Aviv el pasado 28 de febrero. Chen Junqing / Xinhua News / ContactoPhoto

El conflicto en Oriente Medio que ha originado la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán podría alterar en adelante las relaciones comerciales de países y regiones en el territorio invadido. Galicia, según los datos del Instituto Galego de Estatística (IGE) del ejercicio 2025, ha multiplicado por tres las importaciones y exportaciones con Oriente Medio desde 2000.

Con fases diferenciadas y un peso creciente de los bienes intermedios en las importaciones recientes, Oriente Medio figura con un saldo siempre positivo para la economía gallega, que registra más ventas que compras.

En el año 2000, las exportaciones totales de Galicia alcanzaron un valor de 140,9 millones, y el de las importaciones se situó en 73,9 millones. En 2025, la comunidad gallega exportó por un importe de 394,6 millones e importó por 213,1 millones, de modo que casi se triplicaron ambas en 25 años.

En todo el periodo, las exportaciones siempre estuvieron por encima de las importaciones (superávit), si bien su peso sobre el total de compras y ventas gallegas es bajo.

Los bienes de consumo dominan las exportaciones, al pasar de 101,3 millones en 2000 a 241,8 en 2025. Dentro de ellos, los bienes de consumo no alimentarios son la parte principal (textil-confección, otros manufacturados): de 97,4 millones en 2000 a 190,4 en 2025. Con todo, los alimentarios se dispararon de 3,9 millones a 51,4 millones.

Del lado de las importaciones, en 2000 las que venían de Oriente Medio suponían 73,9 millones, con un peso alto de los bienes intermedios (62,1 millones), especialmente energéticos (45,5 millones).

En 2025, las importaciones ascendieron a 213,1 millones y siguieron dominadas por los bienes intermedios (194,1 millones), pero la parte energética (61 millones) convive con un volumen relevante de bienes intermedios no energéticos (133,1 millones).

A nivel energético, aunque el volumen importado desde Oriente Medio es menor que el de la OPEP -Organización de Países Productores de Petróleo- como bloque, presenta un papel sensible en el suministro de bienes intermedios energéticos y en la diversificación de orígenes.

Productores de petróleo

Las exportaciones gallegas a la OPEP casi se triplicaron de 2020 a 2025, al pasar de 264,6 millones en 2020 a 633,6 en 2024 y 703,5 en 2025. Con todo, suponen solo un 2,3% del total, que supera los 31.009 millones.

Galicia tiene una relación comercial con la OPEP cuantitativamente pequeña pero estratégicamente relevante, sobre todo por el lado de las importaciones energéticas. Las importaciones subieron de 523,3 millones de euros en 2020 a 940,1 en 2024, para después bajar a 737,7 millones de euros en 2025. Las del pasado año de la OPEP representan en torno a un 3,4% del total de Galicia.

La mayor parte de las compras a países de la OPEP están ligadas a productos energéticos (petróleo crudo, derivados, gas licuado), relacionados con el consumo interno (movilidad, industria) y actividades portuarias y logísticas.

La provincia de A Coruña concentra casi todo el flujo importador desde la OPEP: 887,2 millones en 2024 y 690,4 millones en 2025, frente al resto, muy por debajo.

Pontevedra es la principal provincia exportadora hacia la OPEP: en torno a 476 millones en 2024 y 516 millones en 2025, más del 70% de las exportaciones gallegas hacia este bloque.

Lugo y Ourense presentan niveles reducidos tanto en exportaciones como en importaciones, con cifras de uno o dos dígitos de millones de euros.

A Coruña cuenta con el complejo energético-portuario, mientras que el perfil de Pontevedra apunta a sectores exportadores industriales como automoción, bienes de equipo y productos del mar transformados, entre otros.