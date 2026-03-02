Galicia cierra 2025 sin déficit y con una ejecución presupuestaria del 97,4%
La Xunta logra equilibrio fiscal, reduce la deuda al 13,9% del PIB y alcanza un ahorro bruto de 1.359 millones de euros
La Xunta presentó el balance definitivo del ejercicio 2025 tras finalizar las operaciones contables, con una primera conclusión clara: Galicia cerró el año en equilibrio, sin déficit y con una ejecución presupuestaria del 97,4%.
El informe indica que no alcanzar el 100% se debe a fondos europeos consignados cuyo periodo de ejecución supera la anualidad, por lo que podrán ejecutarse en 2026 o en ejercicios posteriores, sin que ello implique su pérdida.
El saldo fiscal, es decir, la diferencia entre ingresos y gastos, fue positivo en un 0,11%, cuando la previsión inicial era del 0%. Este margen favorable permitirá destinar recursos adicionales en 2026 a prioridades de carácter sanitario y social.
En cuanto a la deuda, la ratio se situó en el 13,9% del PIB, por debajo del nivel registrado en 2012. Este objetivo estaba fijado para 2029 y se ha alcanzado con cuatro años de antelación.
Además, el ahorro bruto, diferencia entre ingresos y gastos, ascendió a 1.359 millones de euros, lo que sitúa a Galicia entre las tres comunidades con mayor esfuerzo inversor en relación con su presupuesto, con un 14,6%, muy por encima de la media estatal.
El periodo medio de pago a proveedores fue de 15,3 días. Desde Facenda destacan que el superávit y la estabilidad financiera permiten reforzar servicios públicos y mejorar la posición de Galicia ante las agencias de calificación, lo que facilitará futuras operaciones de endeudamiento con tipos de interés más bajos.