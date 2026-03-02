Galicia cierra 2025 sin déficit y con una ejecución presupuestaria del 97,4%

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, en el pleno de aprobación de techo de gasto para 2025. Xunta de Galicia.

La Xunta presentó el balance definitivo del ejercicio 2025 tras finalizar las operaciones contables, con una primera conclusión clara: Galicia cerró el año en equilibrio, sin déficit y con una ejecución presupuestaria del 97,4%.

El informe indica que no alcanzar el 100% se debe a fondos europeos consignados cuyo periodo de ejecución supera la anualidad, por lo que podrán ejecutarse en 2026 o en ejercicios posteriores, sin que ello implique su pérdida.

El saldo fiscal, es decir, la diferencia entre ingresos y gastos, fue positivo en un 0,11%, cuando la previsión inicial era del 0%. Este margen favorable permitirá destinar recursos adicionales en 2026 a prioridades de carácter sanitario y social.

En cuanto a la deuda, la ratio se situó en el 13,9% del PIB, por debajo del nivel registrado en 2012. Este objetivo estaba fijado para 2029 y se ha alcanzado con cuatro años de antelación.

Además, el ahorro bruto, diferencia entre ingresos y gastos, ascendió a 1.359 millones de euros, lo que sitúa a Galicia entre las tres comunidades con mayor esfuerzo inversor en relación con su presupuesto, con un 14,6%, muy por encima de la media estatal.

El periodo medio de pago a proveedores fue de 15,3 días. Desde Facenda destacan que el superávit y la estabilidad financiera permiten reforzar servicios públicos y mejorar la posición de Galicia ante las agencias de calificación, lo que facilitará futuras operaciones de endeudamiento con tipos de interés más bajos.