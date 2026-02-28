Ya es oficial: los mayores de 55 años pueden inscribirse al programa de termalismo +Benestar hasta el 13 de marzo

El termalismo conforma uno de los principales atractivos turísticos de Galicia. De hecho, la región cuenta con más de 300 manantiales de aguas mineromedicinales y cerca de 20 balnearios activos.

Para acercar esta actividad a las personas mayores de 55 años, la Diputación de Pontevedra ha abierto el plazo de inscripción para participar en el programa +Benestar hasta el próximo 13 de marzo.

Más de 2.100 plazas para disfrutar de estancias en balnearios

Una mujer en un balneario Shutterstock

Las aguas mineromedicinales cuentan con propiedades que favorecen la salud física y mental. Por ello, los balnearios se han convertido en un pasatiempo muy solicitado por personas mayores.

En este contexto, la Diputación de Pontevedra ha abierto el plazo para que las personas mayores de 55 años puedan inscribirse en +Benestar, que oferta 2.127 plazas para disfrutar de estancias en balnearios, talasos o spas de la provincia.

Las personas interesadas tienen de plazo hasta el 13 de marzo para presentar las solicitudes de la presente convocatoria, que cuenta con un presupuesto de 220.000 euros, tal y como puede consultarse en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra.

De las 2.127 plazas ofertadas, 2.097 están subvencionadas con 100 euros por parte de la Diputación, mientras que las otras 30 restantes se reservan para personas en riesgo de exclusión, con una subvención de 400 euros sobre el coste total.

Requisitos del programa +Benestar

En la presente edición, el programa +Benestar ofrece estancias de seis días y cinco noches en establecimientos termales de la provincia de Pontevedra, en régimen de pensión completa y con actividades de animación sociocultural.

No obstante, para disfrutar de la experiencia, los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Estar empadronado en la provincia de Pontevedra

Tener 55 años o más

No sufrir ninguna enfermedad o patología compatible con la actividad del programa

No padecer alteraciones de comportamiento ni enfermedades con riesgo de contagio

Poder realizar las actividades elementales de la vida diaria de forma autónoma

También podrán disfrutar del programa las personas menores de 55 años que cumplan alguna de las siguientes condiciones:

Tener reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 65%

Poseer la condición de pensionista por los conceptos de jubilación, invalidez, viudez u otros

Tener aprobada la resolución del programa individual de atención en el que se reconozca la condición de persona cuidadora de otra persona con reconocimiento de dependencia a través del Sistema para la Atención y Autonomía a la Dependencia (SAAD)

El programa se desarrollará en ocho establecimientos termales de la provincia, situados en Sanxenxo, O Grove y Lalín, y los precios oscilarán entre los 275 y 334 euros. A continuación, te detallamos la lista completa:

Establecimiento Precio con persona descontando la subvención de la Diputación de Pontevedra Precio por persona para plazas de régimen especial Gran Talaso Hotel Sanxenxo 4* (Sanxenxo) 334 € 34,00 € Hotel Carlos I Silgar 4* (Sanxenxo) 334 € 34,00 € Hotel Spa Norat Torre do Deza 4* (Lalín) 299 € 0,00 € Hotel Spa Galatea 4* (Portonovo, Sanxenxo) 305 € 5,00 € Hotel Novo Astur & Spa 3* (Vilalonga, Sanxenxo) 275 € 0,00 € Hotel Norat Marina and Spa 4* Superior (O Grove) 305 € 5,00 € Hotel Spa Norat O Grove 3* Superior (O Grove) 277 € 0,00 € Talaso Hotel Louxo La Toja 4* (Illa da Toxa, O Grove) 329 € 29,00 €

Además de la estancia, el paquete incluye la pensión completa (con bebidas incluidas, vino y agua), el uso del spa, del balneario u otras instalaciones similares un mínimo de hora y media al día y tres tratamientos complementarios gratuitos.

Asimismo, también ofrece la posibilidad de disfrutar de una variada programación sociocultural, y el traslado de ida y vuelta en autobús a los establecimientos desde los municipios de Vigo o Pontevedra.

Cómo apuntarse al programa +Benestar

Las personas interesadas deberán rellenar sus solicitudes antes del 13 de marzo y a través del formulario normalizado disponible en la Sede electrónica de la Diputación de Pontevedra.

Opcionalmente, las solicitudes podrán presentarse de forma presencial en cualquiera de los lugares y registros establecidos en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común.