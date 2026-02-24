El buque Noble Voyager se despide (hasta pronto) de A Coruña tras una compleja maniobra

El Puerto de Punta Langosteira, en Arteixo (A Coruña), ha culminado esta mañana una de las operativas más complejas de los últimos meses con la salida del buque de perforación Noble Voyager, que pone rumbo a las instalaciones de Navantia en Ferrol, donde permanecerá aproximadamente tres semanas para continuar con sus trabajos de mantenimiento.

La maniobra, de alta dificultad técnica, ha requerido la participación de seis remolcadores y se ha prolongado durante unas tres horas, bajo condiciones ambientales favorables y con una coordinación milimétrica entre todos los equipos implicados.

El Noble Voyager, propiedad de Noble Corporation, llegó al puerto exterior el pasado 21 de enero para llevar a cabo una operación clave: la retirada de sus hélices de propulsión. Esta actuación era imprescindible para reducir su calado y permitir así su entrada en el astillero ferrolano.

Se trata de un drillship de 228 metros de eslora, equivalente a más de dos campos de fútbol profesionales, diseñado para perforaciones en aguas ultraprofundas, lo que lo convierte en una de las unidades más sofisticadas del sector offshore.

La escala técnica fue coordinada por Berge Marítima, S.L., con la participación de Amarradores del Puerto y Ría de Ferrol S.L. y UK Maritime Global Services, en una operación que vuelve a poner de relieve la capacidad logística del puerto coruñés.

Tres semanas en Ferrol y regreso a Langosteira

Tras completar el desmontaje de los propulsores en Langosteira, el buque permanecerá en Navantia Ferrol durante unas tres semanas. Una vez finalizados los trabajos en el astillero, regresará al puerto exterior para la reinstalación de las hélices y la puesta a punto final antes de retomar su actividad internacional.