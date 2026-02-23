La Autoridad Portuaria de A Coruña lanza una Biblioteca Digital con acceso gratuito

La Autoridad Portuaria de A Coruña ha puesto en marcha una nueva Biblioteca Digital integrada en su página web corporativa, un espacio que reúne y organiza las principales publicaciones editadas por la institución en los últimos años para facilitar su consulta y descarga gratuita.

Disponible desde hoy en www.puertocoruna.com/biblioteca-digital, la nueva sección ordena los contenidos en varias áreas temáticas con el objetivo de ofrecer un acceso más claro y sencillo a la documentación. Entre los materiales disponibles figuran publicaciones y libros, la serie Cuadernos del Puerto, memorias anuales, folletos comerciales, recursos para visitas escolares y las tablas de mareas.

Aunque algunos de estos documentos, como las memorias anuales o las propias tablas de mareas, ya podían consultarse anteriormente en la web, su integración en este nuevo apartado permite centralizar y estructurar mejor la información, mejorando su localización y usabilidad.

La Autoridad Portuaria prevé ampliar progresivamente este fondo digital con nuevas publicaciones, así como con materiales históricos y documentos de interés vinculados a la trayectoria del puerto, incluyendo libros relacionados con su evolución y desarrollo.

La Biblioteca Digital se incorpora a la actual web corporativa, estrenada a finales de 2024 tras una profunda renovación del portal institucional. El nuevo diseño, más visual e intuitivo, reorganizó por completo los contenidos con el objetivo de mejorar la experiencia de navegación tanto para los profesionales del sector como para la ciudadanía en general.