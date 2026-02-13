Las Autoridades Portuarias de A Coruña y Baleares impulsan la integración puerto-ciudad

Los equipos directivos mantuvieron una reunión en la sede coruñesa y realizaron un recorrido por distintos muelles y espacios del puerto

La Autoridad Portuaria de Baleares, encabezada por su presidente, José Javier Sanz, visitó el Puerto de A Coruña para mantener un encuentro de trabajo con la Autoridad Portuaria coruñesa y compartir experiencias en los procesos de transformación que ambas instituciones desarrollan en sus frentes marítimos.

Ambas Autoridades Portuarias afrontan una etapa estratégica marcada por la modernización de los espacios portuarios y su integración con el entorno urbano. Los proyectos en marcha contemplan la reordenación del frente litoral, la generación de nuevas oportunidades para la actividad portuaria y la creación de espacios abiertos a la ciudadanía, con especial atención a la innovación, la sostenibilidad, la puesta en valor del patrimonio industrial y la participación social.

Tanto en Baleares como en A Coruña -en el marco de la comisión Coruña Marítima- se ha licitado la redacción de un Máster Plan que establecerá las líneas maestras de actuación para los próximos años, tras procesos de consulta pública que permitieron definir acuerdos estratégicos consensuados con los principales agentes sociales y económicos.

La delegación balear se completó con el director de la Autoridad Portuaria, Antonio Ginard; la jefa del Departamento de Gobierno Corporativo, Comunicación y RSC, Laura Molano; y el jefe del Departamento de Planificación y Estrategia, Jorge Nasarre.

Por parte coruñesa estuvieron presentes en la jornada el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado; el director, Juan Diego Pérez; el jefe del Área de Planificación Portuaria, Enrique Maciñeira; y el jefe de la División de Relaciones Institucionales y Comunicación, Ramón Castro.

Durante la visita, los equipos directivos mantuvieron una reunión en la sede coruñesa y realizaron un recorrido por distintos muelles y espacios del puerto interior para conocer sobre el terreno el alcance de los proyectos en desarrollo.