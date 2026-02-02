Galicia tendrá la competencia para autorizar los permisos de trabajo de personas extranjeras

La Xunta de Galicia espera poder contar en el primer semestre de este año con las competencias para autorizar los permisos de trabajo de personas extranjeras; un traspaso que solicitó al Gobierno central el pasado mes de julio. El Ejecutivo gallego y el de España avanzan en este acuerdo, que desde la Xunta califican como una "cuestión estratéxica".

El presidente autonómico, Alfonso Rueda, informó este lunes en rueda de prensa tras la celebración del Consello da Xunta que el Gobierno gallego ha recibido ya el borrador de acuerdo de traspaso tras una reunión técnica que tuvo lugar el pasado 28 de enero en Santiago.

El documento inicial incluye las autorizaciones iniciales de residencia y trabajo por cuenta ajena y por cuenta propia —o su modificación siempre que afecte exclusivamente al ámbito territorial de Galicia—; las autorizaciones iniciales de trabajo por cuenta ajena y por cuenta propia —o su correspondiente prórroga— para personas trabajadoras transfronterizas; las autorizaciones iniciales de trabajo para actividades de temporada —o su prórroga—; o las autorizaciones de trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia para titulares de estancias de larga duración por estudios, movilidad de alumnos, servicio de voluntariado o actividades formativas.

Para que el traspaso de competencias a la comunidad se haga efectivo falta todavía la remisión de la memoria económica con la transferencia de los medios materiales y personales necesarios. Previsiblemente, esta se enviará a finales del mes de febrero, antes de la convocatoria de la Comisión Mixta de Transferencias para consensuar el traspaso.

Críticas a la regularización de personas inmigrantes

Alfonso Rueda aprovechó el anuncio para criticar la medida del Gobierno central por la que se regularizará la situación de unas 500.000 personas inmigrantes en toda España. Con esta aprobación, estas personas que ya se encuentran en el país tendrán autorización de residencia, lo que habilita a su vez el permiso para trabajar.

En este contexto, el presidente gallego entiende que el traspaso de competencias es todavía más necesario.

En la rueda de prensa, el líder autonómico lamentó que la regularización se haya producido con su aprobación en el Consejo de Ministros y no por vía parlamentaria, algo que entiende como muestra de una falta de "consenso político" y de "planificación nin diagnóstico previo".

En esta misma línea, el presidente de la Xunta señaló que la incorporación de las personas extranjeras "non pode limitarse a

formalizar situacións administrativas", sino que es necesario vincular la inmigración al empleo de calidad para evitar situaciones de vulnerabilidad y exclusión social.

Por eso, Rueda lamenta el enfoque de la política migratoria del Gobierno central y urge el traspaso de competencias en materia de permisos de trabajo.

Un modelo propio

Con estas nuevas competencias, la Xunta de Galicia busca desarrollar un modelo propio e integral que incorpore a estos trabajadores de manera ágil, ordenada y con garantías. Por este motivo, el Ejecutivo gallego busca estar presente en todos los pasos del proceso, desde la captación de trabajadores hasta la tramitación administrativa.

De manera paralela a la negociación con el Gobierno central para el traspaso de esta materia, la Xunta trabaja en preparativos internos centrados en facilitar la "inmediata incorporación" al tejido laboral de las personas inmigrantes regularizadas.

Las reclamaciones de la administración autonómica pasan también por la agilización en la homologación de títulos o la actuación del catálogo de puestos de difícil cobertura.

El objetivo es contar con herramientas para una migración "ordenada e ligada ao mercado de traballo" con los gallegos residentes en el exterior como eje prioritario dentro de la Estratexia Galicia Retorna. En segundo plano, se trabaja en atraer a personal de terceros países, especialmente de Hispanoamérica.