El Puerto de A Coruña amplía las concesiones a Corunna Cruise Terminal y Cementos Carral

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de A Coruña aprobó esta mañana la ampliación del plazo de las concesiones de Corunna Cruise Terminal, en el puerto interior, y de Cementos Carral, en la dársena de Punta Langosteira.

La concesión de Corunna Cruise Terminal vencía este año y se prorroga por cinco años más, hasta 2031. La empresa invertirá 108.000 euros en mejoras operativas y de eficiencia energética, con la instalación de placas fotovoltaicas en la terminal de pasajeros y la adquisición de una nueva pasarela para el acceso de los cruceristas a los buques y de un nuevo escáner y arco detector de metales.

El objetivo es agilizar los flujos de entrada y salida de los turistas. El volumen de cruceristas pasó de 128.558 personas a los 465.199 de 2025, lo que supone un crecimiento del 360% desde la entrada en servicio de la concesión de Corunna Cruise Terminal, en 2011.

La concesión de Cementos Carral en el Puerto Exterior, por otro lado, se amplía en 15 años, por lo que se extiende hasta 2065. Cementos Carral fue la primera empresa en instalarse en Punta Langosteira, en 2012, y desde entonces ya acometió dos ampliaciones de su superficie y medios materiales.

La firma volverá a realizar una ampliación, sumando 1.850 metros cuadrados, para construir dos nuevos silos de cemento, con una inversión de 1,5 millones de euros que alcanzará los 3,5 millones en una segunda fase, con la habilitación de dos silos más.

Cementos Carral realiza sus servicios de descarga de cemento de buques de forma directa a silo, mediante una bomba de aspiración exterior, complementada con la descargadora de cemento a camiones cisterna, con el mayor respeto medioambiental. Hasta el momento ha operado más 130 buques y 740.000 toneladas de cemento, destinadas tanto al autoconsumo como a la venta a terceros a granel y ensacado.

Todas las empresas que operan en Punta Langosteira con carga y descarga de mercancía están efectuando ampliaciones de sus concesiones y dotándolas de medios mecánicos de última generación, "lo que pone de manifiesto su satisfacción con los rendimientos que obtienen en el Puerto Exterior", según señala el puerto en una nota.