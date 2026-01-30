La actividad económica gallega contuvo su crecimiento a finales de 2025 tras un verano "muy favorable"

La actividad económica gallega registró en otoño una disminución en cuanto al crecimiento tras un verano "muy favorable", según informa el Foro Económico de Galicia y recoge Europa Press.

El Indicador Abanca-Foro de Coyuntura Económica de Galicia refleja que en noviembre hubo incremento interanual del +3,1. Pese a ello, este crecimiento "supone una décima menos que el conseguido en octubre y, también, una décima menos que el promedio anual".

La intensidad del crecimiento disminuye por tercera vez en el año desde el mes de abril. "Como ya se había anticipado en octubre, la tendencia en otoño refleja una suave merma tras un verano muy favorable en lo que respecta a la actividad económica", señala el comunicado del Foro.

Con los datos oficiales disponibles de la práctica totalidad del año, incide en que "todo apunta a que la economía gallega finalizará 2025 con una tasa de crecimiento pareja a la de España, para la que las principales previsiones disponibles sitúan cerca del 3%".

De acuerdo con la información oficial del Instituto Nacional de Estadística (INE), la variación interanual del PIB español fue del 2,9 y 2,8% en el segundo y tercero trimestre, respectivamente, según los datos proporcionados por la entidad.

Evolución por sectores

Respecto a la evolución individual de las variables recogidas en el Indicador, siete tienen un crecimiento positivo, "cinco menos que el mes anterior". Entre las que mejor evolución muestran están las del sector de la automoción, "destacando la producción de vehículos turismo, con un incremento superior al 20% interanual".

Igualmente, destaca la matriculación de vehículos con un incremento próximo al 10%. Indica, además, que "en el lado negativo, como había acontecido en el mes anterior, son las exportaciones las que muestran un peor comportamiento en términos interanuales".

"Su descenso, superior al 10%, refleja las dificultades en el comercio exterior que se están dando en determinados sectores económicos gallegos", recalca.