Sindicatos y patronal inician en A Coruña la negociación del convenio de siderometal

Sindicatos y patronal han iniciado la negociación del convenio de siderometal en A Coruña, según informa la CIG que, junto a CCOO, ha presentado una plataforma conjunta a la que, añade, "UGT no se sumó".

La reunión, añade, se limitó a una toma de contacto en el que la representación social ha trasladado sus propuestas. Ambas partes quedaron emplazadas a una nueva reunión para el próximo 24 de enero.

Entre sus reivindicaciones, está "la exigencia de salarios dignos, con una cláusula de revisión salarial ligada al IPC desde el 1 de enero, así como incrementos salariales del 5% para 2026 y del 4% para 2027".

"Y reducir la jornada anual hasta las 1.712 horas, equivalente a las 37,5 horas semanales", explica la CIG que asegura que se plantean otras cuestiones como establecer la subrogación obligatoria para todas las empresas que apliquen el convenio del metal o "frenar la precariedad".