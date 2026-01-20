Últimas 48 horas para inscribirte a esta OPE: 2.512 plazas y trabajo fijo de por vida

La estabilidad laboral es uno de los principales motores para que muchas personas, especialmente jóvenes, decidan opositar. Frente a la incertidumbre y el desempleo juvenil, opositar es una vía muy efectiva para conseguir un trabajo de por vida.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica constantemente convocatorias de oposiciones para diversas áreas. Entre las últimas convocatorias figura una con más de 2.500 plazas para el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado.

2.512 plazas para trabajar en la Administración del Estado

Este próximo jueves, 22 de enero, finaliza el plazo para inscribirse en la OPE del Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado. En total, se convocan 2.512 plazas de turno libre, de las cuales 2.282 son de acceso general y las 230 restantes corresponden al cupo de discapacidad.

Tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado y una vez transcurrida casi la totalidad del plazo de inscripción, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública cerrará las inscripciones este próximo jueves.

Las personas candidatas deberán poseer en el día de finalización del plazo de solicitudes (22 de enero) los requisitos exigidos, entre los que se encuentran: tener nacionalidad española, poseer capacidad para el desempeño de las tareas del puesto y no haber alcanzado la edad de jubilación forzosa, fijada en 65 años.

Al tratarse de un proceso selectivo correspondiente al subgrupo C1, se exige además, como mínimo, estar en posesión del título de Bachiller o Técnico Superior, o bien de una titulación superior, como grado, diplomatura universitaria, ingeniería técnica o arquitectura técnica.

Para participar en estas pruebas selectivas se deberá cumplimentar y presentar electrónicamente la solicitud de admisión en el modelo 790, en el Punto de Acceso General. "La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión de la persona aspirante", advierten.

El importe de la tasa por derechos de examen es de 15,57 euros para el sistema general de acceso libre. El importe reducido para familias numerosas de categoría general es de 7,79 euros y están exentos del pago las personas desempleadas y con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

Cómo será el examen

El proceso de selección estará formado por un ejercicio único que constará de dos partes, ambas obligatorias y eliminatorias y que se realizarán conjuntamente.

La primera parte consistirá en contestar por escrito un cuestionario de un máximo de 70 preguntas, mientras que la segunda parte se basará en un supuesto de carácter práctico sobre temas relativos a la organización de oficinas públicas, derecho administrativo general o gestión de personal.

El tiempo máximo de realización de este ejercicio será de 100 minutos.