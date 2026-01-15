Fitch eleva el rating de Abanca a BBB+ y mantiene la perspectiva estable

La agencia de calificación Fitch ha anunciado la subida del rating de Abanca en un escalón, hasta BBB+, manteniendo además la perspectiva en estable.

Se trata de la segunda mejora otorgada por Fitch en el último año, después de la revisión al alza realizada en febrero de 2025, lo que consolida la evolución positiva de la entidad financiera.

Según explica la agencia, la decisión responde principalmente a la mejora de la calidad de los activos y al refuerzo de la capitalización de Abanca, aunque Fitch también pone en valor el buen comportamiento del banco en otros ámbitos clave, como la rentabilidad y la solidez de su modelo de negocio.

Junto a esta revisión, Fitch ha elevado igualmente el rating de viabilidad de Abanca, que pasa de bbb a bbb+, así como el rating de la deuda senior preferred, que sube de BBB a BBB+.

También se ha mejorado la calificación de la deuda subordinada Tier 2, que pasa de BB+ a BBB-, lo que supone su entrada en grado de inversión, respaldada además por la calificación Baa2 de Moody’s.

Por último, los instrumentos AT1 han mejorado su rating de BB- a BB.

Con esta decisión, Abanca suma ya siete subidas de rating en los últimos doce meses, un hito que refleja la confianza creciente de los mercados y de las agencias especializadas.

Durante este periodo, las cuatro agencias que califican a la entidad han revisado al alza su nota, situando dos de ellas, DBRS y Moody’s, a Abanca en la categoría A, el nivel más alto dentro de las escalas de calificación.

Esta evolución sostenida en las valoraciones reconoce la buena marcha del banco en aspectos fundamentales como la rentabilidad, la solvencia, la calidad de los activos y la fortaleza del balance, así como la estrategia de crecimiento desarrollada en los últimos años.

Las agencias también destacan la solidez de su franquicia de ámbito ibérico, que refuerza su posicionamiento competitivo y su estabilidad a largo plazo.