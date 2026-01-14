La Xunta carga contra el "intolerable" modelo de financiación, voluntario para las comunidades

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha cargado contra la "intolerable" propuesta del Gobierno de nuevo modelo de financiación, puesto que critica que coloca a Galicia "en la cola". "Vamos a recibir aún menos de lo que aportamos", se queja.

Un nuevo modelo cuya adscripción, según ha trasladado este miércoles la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a las comunidades autónomas en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), será voluntaria.

Asimismo, la vicepresidenta del Gobierno también ha comunicado a los consejeros autonómicos presentes en el encuentro que se iniciará una ronda de reuniones bilaterales de carácter técnico para profundizar en un modelo que ya ha provocado el rechazo tanto en las regiones gobernadas por el PP como entre algunos dirigentes socialistas por haberse negociado previamente con ERC.

Por su parte, Rueda a preguntas de la prensa en un acto en Dumbría (A Coruña), ha censurado que este modelo se decidió en "reuniones secretas" que "no contaron" entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y "el representante de un partido que ni siquiera forma parte de un gobierno, el señor Junqueras". "Todo estaba dirigido a beneficiar clarísimamente a una comunidad autónoma, y todo aquello que se le beneficia es lo que se nos detrae los demás", critica.

Al respecto, ha señalado que Galicia tiene "el mismo posicionamiento" que los presidentes socialistas de Asturias y Castilla-La Mancha y que el candidato socialista en las próximas elecciones en Castilla y León. Por ello le parece "increíble" que el PSdeG "defienda la propuesta del Gobierno", ya que están "todos en contra" y "todos diciendo que es un disparate" porque beneficia a una comunidad autónoma y perjudica a todas las demás". "Cada vez se hace más evidente que esto es así", agrega.

En el caso de Galicia, Rueda reprueba que "los números son intolerables", por lo que avisa: "Haremos todo lo posible para que eso no se haga una realidad". "Es que nos colocamos, de repente, en la cola de las comunidades autónomas en cuanto a financiación", clama. "Vamos a recibir aún menos de lo que aportamos", apostilla.

De esta manera, incide en que "los mecanismos de solidaridad, de igualdad, saltan por los aires simplemente en beneficio de la permanencia de Pedro Sánchez". "No puede ser", deja claro.

Alfonso Rueda recuerda que en la Declaración de Galicia varias comunidades de "distintos colores políticos" se pusieron de acuerdo en materia de financiación, pero "todo esto la revienta por los aires", lo que achaca a los intereses de "una sola comunidad autónoma y el egoísmo de permanecer en el poder de Pedro Sánchez".

"Yo hablo en nombre de Galicia", asegura sobre que "no se puede tolerar" este nuevo modelo. "Si coincidimos con la mayoría, que parece ser que va a ser así", dice que "será una demostración más" de que "va en perjuicio del interés general de prácticamente todas las comunidades autónomas de España".

Besteiro critica que la Xunta "no tiene modelo" de financiación

Este miércoles, el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, insistía en que la Xunta y el Partido Popular "no tienen modelo" en cuanto a financiación autonómica, subrayando que "no son capaces de explicar a los gallegos qué propuesta defienden".

Según Besteiro, él apuesta por un modelo federal, que garantice que Galicia mejore su financiación. En este sentido, el socialista criticaba la falta de iniciativa de la Xunta y ponía ejemplos concretos: recordaba que hace dos meses el Consejero de Economía gallego aseguró necesitar 500 millones para reforzar los servicios públicos, mientras que el Gobierno central ofrecía más de 6.500 millones, además de la condonación de la deuda, propuesta que aún no había sido aceptada.

Para el socialista, "el problema de esto es quién tiene la responsabilidad de presentar un modelo", dejando claro que, a su juicio, la iniciativa debe venir del ejecutivo autonómico si quiere reclamar financiación adicional.

Acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur

Por otra parte, preguntado por el acuerdo de la UE con Mercosur, Rueda ha reiterado lo expuesto en los últimos días de que "tienen que firmarse con una serie de salvaguardas que aseguren que los productores españoles y gallegos no van a salir perjudicados".

"No podemos competir en condiciones de desigualdad", deja claro sobre el hecho de que aquí se sigan unas normativas y que ahora entren productos sin "ningún tipo de reglamentación".

El titular del Ejecutivo autonómico emplaza al Gobierno central, "que es el que negocia", que "si esto va adelante, vaya con esas salvaguardas". Si no, estaríamos en una situación de absoluta desventaja que sería muy perjudicial", remarca.