La subida salarial media pactada en convenio cierra 2025 en Galicia por debajo de la media española

Los salarios pactados en convenio subieron de media un 3,45% en Galicia al cierre de 2025, una décima menos que el 3,53% de la media de avance en España, según la estadística de negociación colectiva que publica mensualmente el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En España, el 3,53% al cierre de 2025 está ligeramente por encima de la subida del 3,49% registrada en noviembre, pero seis décimas superior al IPC del último mes del año, cuya tasa interanual se situó en el 2,9% a falta de que el Instituto Nacional de Estadística (INE) confirme el próximo jueves el dato definitivo según los datos que recoge Europa Press.

Con el aumento salarial medio del 3,53% registrado en diciembre en el país se encadenan ya 17 meses consecutivos de incrementos superiores al 3%.

El incremento salarial medio recogido en los convenios registrados en diciembre está más o menos en línea con las directrices marcadas por CCOO, UGT, CEOE y Cepyme en el V Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva (AENC).

En concreto, este acuerdo recomienda subidas salariales del 3% para 2025, con una cláusula de revisión salarial que, en caso de desviación de la inflación, podría implicar alzas adicionales de hasta el 1% para cada uno de los años del acuerdo (2023-2025).

Los convenios firmados este año contemplan una subida media del 4,18%

La mayor parte de los convenios registrados hasta diciembre en la estadística de Trabajo se firmaron en ejercicios anteriores aunque tengan efectos en 2025.

En concreto, a lo largo del año se registraron un total de 3.366 convenios colectivos con efectos económicos en 2025, de los que sólo 771 se han firmado este mismo año, con una subida salarial media del 4,18%, muy por encima de la inflación adelantada de diciembre. El resto de convenios, 2.595, se firmaron en ejercicios anteriores y recogen un incremento salarial medio del 3,31%.

En total, los 3.366 convenios registrados al finalizar el año daban amparo a más de 10,15 millones de trabajadores.

Dos de cada tres trabajadores, sin claúsula de revisión salarial

Según la estadística de Trabajo, la mayor parte de los convenios registrados hasta diciembre no cuentan con cláusula de revisión salarial para evitar pérdidas de poder adquisitivo. En concreto, de los 3.366 convenios contabilizados, sólo el 21,4% (722 convenios) contaban con una cláusula de garantía salarial y de ellos, 389 contemplan que ésta se aplique con efectos retroactivos.

Los convenios que recogen cláusula de revisión afectan a más de 3,3 millones de trabajadores de los más de 10,15 millones amparados por los convenios registrados en 2025, el equivalente al 32,9% del total, tasa interior a la existente al cierre de noviembre (34,4%).

Así, más de dos de cada tres trabajadores carecen de cláusulas de salvaguarda en sus convenios colectivos. No obstante, la cifra de trabajadores protegidos con este instrumento sigue siendo mayor en casi 12 puntos a la contabilizada en diciembre de 2023 (21,08%).

Del total de convenios registrados hasta diciembre, 2.441 eran de empresa, con efectos sobre 555.876 trabajadores y una subida salarial media del 2,83%, mientras que 925 eran convenios sectoriales y daban cobertura a más de 9,5 millones de trabajadores, con una subida salarial media del 3,57%.

La jornada media semanal, en 38,33 horas

La jornada media pactada en convenio se situó al cierre de 2025 en 1.750,21 horas anuales por trabajador (1.720,89 horas en los convenios de empresa y 1.751,91 en los convenios de ámbito superior).

En promedio semanal, esta jornada de 1.750,21 horas anuales equivale a 38,33 horas, frente a las 37,5 horas semanales de jornada máxima legal (1.712 horas anuales) contempladas en el proyecto de ley del Gobierno para reducir la jornada, que decayó tras prosperar las enmiendas a la totalidad de Vox, PP y Junts.

A la luz de los datos de diciembre, la jornada media en los convenios de empresa se sitúa en el entorno de las 37,69, cercana al objetivo del Ministerio de Trabajo y de los sindicatos de bajar la jornada hasta las 37,5 horas. En los convenios sectoriales, la distancia es mayor, pues la jornada media semanal es de 38,37 horas.

Los trabajadores afectados por "desguelgues" bajan un 38,5%

La estadística de Trabajo revela además que en 2025 se registraron 340 inaplicaciones de convenios, por debajo de las 553 del mismo periodo de 2024 (-38,52%).

Estos descuelgues afectaron a un total de 17.133 trabajadores, frente a los 21.045 afectados de los doce primeros meses del año pasado, lo que supone un descenso del 18,59%. El descuelgue de los convenios supone la revisión de las condiciones laborales en las empresas.