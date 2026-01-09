El PSdeG abordará la financiación local en un Comité Nacional marcado por los casos de acoso

El PSdeG reúne este sábado, día 10 de enero, a su Comité Nacional, en Santiago de Comspotela, el máximo órgano de decisión entre congresos, una convocatoria que se fijó antes de la Navidad para apaciguar al partido ante la crisis interna abierta por las denuncias de acoso sexual y laboral contra diversos cargos y en la que la dirección aspira a lograr un frente común municipal que fuerce a la Xunta a negociar el modelo de financiación local.

La cita arrancará a las 10:30 horas con la intervención del secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro, un discurso que fuentes de la dirección trasladan que estará cargado de contenido político para un encuentro del que, a pesar de la polémica de las denuncias y del ruido interno surgido inicialmente, el PSdeG aspira a salir con esta respuesta por parte de los ayuntamientos socialistas.

Así, estas fuentes de la dirección señalan que Besteiro situará al municipalismo como una "prioridad estratégica" y a los consistorios como la principal herramienta política frente al traslado sistemático de competencias sin recursos por parte del Gobierno de Alfonso Rueda.

De este modo, pondrán como ejemplo el caso del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) que, según denuncian los socialistas, "se sostiene mayoritariamente con fondos municipales pese a tratarse de una competencia autonómica".

En este sentido, estas fuentes subrayan que el partido no descarta apoyar iniciativas jurídicas para exigir a la Xunta que asuma la financiación que le corresponde, al tiempo que avisa del riesgo real para la continuidad del servicio.

Un Comité en el que se "hablará de todo

El secretario general del PSdeG de Santiago de Compostela y diputado autonómico, Aitor Bouza, ha asegurado que los socialistas gallegos hablarán "de todo" en la reunión, también de la situación tras las denuncias por acoso laboral y sexual contra cargos del partido.

Así lo ha afirmado tras ser preguntado por los medios sobre si el Comité Nacional, convocado a raíz del ruido interno por las denuncias, abordará esas voces críticas con la gestión del caso que afectó al ya expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, y que se trasladaron en diferentes manifiestos.

"Yo creo que se celebra un comité nacional en un marco ordinario de este partido, y en él hablaremos, como siempre, entre compañeros y compañeras, en la máxima confianza de todas las cuestiones importantes para Galicia y para los gallegos", ha explicado.

Crisis de la formación tras las denuncias de acoso

Además de la situación política de Galicia, en esta reunión del máximo órgano de decisión entre congresos, el PSdeG aprobará las cuentas de 2025 y los presupuestos del partido para 2025.

Pero uno de los asuntos que previsiblemente centrarán las intervenciones de los militantes que integran el Comité Nacional, será el feminismo y la situación orgánica tras las denuncias por acoso sexual y laboral presentadas en el canal interno habilitado por el Partido Socialista contra distintos cargos.

Y es que la ejecutiva del PSdeG fijó la fecha de este encuentro en una reunión celebrada el pasado día 22 de diciembre, después de la crisis interna surgida a raíz de las denuncias de acoso contra el ya expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, y el alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, además de contra la regidora de A Coruña, Inés Rey, por supuesto acoso laboral.

De este modo, se prevé que el foco esté puesto en este asunto, así como en las actuaciones y decisiones adoptadas por el partido desde que se tuvo conocimiento de los hechos.

El pasado 10 de diciembre Ferraz confirmó que el Partido Socialista había recibido a través del canal interno antiacoso una denuncia contra Tomé por supuesto acoso sexual. Este hecho motivó la dimisión de su cargo como presidente de la Diputación y la suspensión de militancia del político lucense, que no dejó las actas y continúa como alcalde de Monforte y diputado provincial no adscrito.

Tras la salida de Tomé de las filas socialistas y ante las críticas que acusaban a la dirección de conocer los hechos desde hacía tiempo, el jefe de filas del PSdeG compareció públicamente para informar de que la dirección del partido y él mismo habían tenido conocimiento del caso a través de una "tercera persona" en octubre, a la que "animaron a denunciar", pero no por la denunciante.

Así las cosas y en medio del barullo interno, unos días después el jefe de filas del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, informó de que el partido había recibido otra denuncia, en este caso por supuesto acoso laboral, contra el regidor de Barbadás, en represalia por haber denunciado una situación de acoso sexual por parte de un exedil de la localidad. Además, dijo que el PSdeG de la provincia de Ourense atendió a la persona denunciante, que confirmó también la denuncia a través de un documento.

En la comparecencia, el jefe de filas del PSdeG exigió al regidor que entregase sus actas como alcalde y diputado provincial, además de comunicar que se le suspendería de la militancia. Sin embargo, Valcárcel aseguró que no renunciaría a sus actas y fue él el que pidió la dimisión de Besteiro, al considerar que su caso respondía a una operación para tratar de "eludir su responsabilidad" tras la gestión de la denuncia contra Tomé.

Se da el caso de que Valcárcel firmó otro de los manifiestos surgidos en los últimos días, en el que se sostenía que "quien oculta, ampara, relativiza o ralentiza las investigaciones" por acoso "se convierte en cómplice y, como tal, también debe asumir sus responsabilidades y dejar todos los cargos".

Pero las denuncias no quedaron ahí, y unos días más tarde, trascendió que dos exconcejalas del PSOE de A Coruña habían presentado sendas denuncias en el mismo canal interno contra la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y su número dos, José Manuel Lage, por supuesto acoso laboral, unas denuncias que la propia regidora calificó de "ajuste de cuentas" por el hecho de que las dos exedilas no hubiesen repetido en las listas.

Si bien la dirección del PSdeG explicó que no tenía acceso a esta denuncia recibida en el canal interno, una de las denunciantes confirmó a Europa Press que la había presentado.

Así las cosas y pese al malestar y a las críticas surgidas en los primeros días por la gestión del asunto, algunas fuentes consultadas esperan que la cita transcurra de forma "tranquila". Con todo, queda por ver cuántos socialistas tomarán la palabra en este encuentro, al que la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, confirmó el jueves su asistencia.