Galicia aumentaría en 587 millones anuales sus recursos con el nuevo modelo de financiación

Galicia aumentaría 587 millones de euros al año sus recursos con el nuevo modelo de financiación presentado por el Gobierno central respecto al vigente, noveno mayor incremento entre comunidades.

Así lo ha celebrado este viernes en A Coruña, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, quien ha destacado que, de aprobarse el nuevo modelo, supondría "un 7,6% más que la población real" existente en la Comunidad, por lo que es "una de las más beneficiadas por este criterio de población".

"Con esos 587 millones de euros es como si Galicia tuviera 205.000 habitantes más de los que aparecen en el padrón", ha afirmado Blanco, que ha ejemplificado que esta cantidad supone "casi cuatro veces el presupuesto que la Xunta destina en 2026 a la construcción de vivienda".

"Es un presupuesto extra como nunca ha tenido Galicia", ha ensalzado el delegado del Gobierno antes de reivindicar que el Ejecutivo de Pedro Sánchez es "el más solidario de la historia de Galicia", ya que, ha añadido, en siete años "recibió un 40% más de recursos que en los siete años de gobierno de Rajoy".

Para Pedro Blanco, el nuevo modelo presentado este viernes por la ministra María Jesús Montero cumple el objetivo de "blindar el estado de bienestar", además de "incrementar la solidaridad interterritorial", "reducir las diferencias de financiación por habitante" y "establecer un mecanismo transparente que garantiza mayor equilibrio y recursos para todas las comunidades".

"Dejar atrás el discurso de Feijóo"

Asimismo, el delegado del Gobierno ha dicho esperar que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, "esté a la altura" y aproveche "esta oportunidad histórica" para dotar a los gallegos "de los servicios que merecen y demandan".

En este punto, ha criticado a la Xunta reprochando que "rebajar los impuestos a los más ricos, no es la mejor fórmula" mientras "se incrementan las listas de espera" o el profesorado "sale a la calle a reclamar mejoras".

Por eso, ha dicho que Galicia "no merece" un Gobierno autonómico que "criticó" el modelo de financiación "sin conocerlo" y ha instado a Rueda a "dejar el discurso de Feijóo" y a que "se ponga la camiseta de presidente de la Xunta", ya que, ha insistido, el modelo propuesto "beneficia sobradamente a Galicia".

"Espero que ejerza de presidente y que los diputados y senadores elegidos que representan a los vecinos de Galicia apoyen este modelo, un modelo que conjuga el interés de muchos y nos beneficia de una manera extraordinaria", ha aseverado.

Del mismo modo, ha aprovechado su intervención para reprochar al titular del Gobierno gallego que "renuncie a la quita de la deuda de 4.010 millones de euros". "No es de 'sentidiño', esa palabra a la que apela el presidente de la Xunta, pedir más fondos y rechazar los que le están ofertando a través de sistemas claros", ha subrayado.

La propuesta del Ministerio

La nueva propuesta del modelo de financiación autonómica que ha presentado este viernes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sitúa a Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana como las tres comunidades autónomas que más incrementarían sus recursos en 2027 respecto al sistema vigente.

Así se desprende de la presentación que ha realizado este viernes Montero en una rueda de prensa, donde ha detallado que Andalucía recibiría 4.846 millones de euros más en 2027 respecto al modelo vigente, mientras que Cataluña incrementaría 4.686 millones de euros más en 2027 y la Comunidad Valenciana aumentará sus recursos en 3.669 millones.

Según la propuesta de Hacienda, la siguiente en la lista sería la Comunidad de Madrid, con un incremento de 2.555 millones de euros en 2027 respecto al modelo vigente. Luego está Castilla-La Mancha, que pertenece a las regiones infrafinanciadas, que recibiría 1.248 millones, y Murcia, también en ese listado, con 1.188 millones de euros más el año que viene en base a este nuevo sistema de financiación autonómica.

Tras estas comunidades se sitúan Aragón (629 millones); Canarias (611 millones); Galicia (587 millones); Baleares (412 millones); CyL (271 millones); Asturias (248 millones) y La Rioja (25 millones).

En otro lado están Extremadura, con un incremento de 216 millones de euros, y Cantabria, con 46 millones. Ambas comunidades también son beneficiadas porque el Gobierno plantea reformular el Fondo de Compensación Interterritorial para establecer un tramo específico para las comunidades que antes del 'statu quo' están por debajo de la media en financiación por habitante ajustado.