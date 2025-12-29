La primera estrategia de innovación empresarial de Galicia movilizará 400 millones de euros

Galicia contará con su primera Estratexia de Innovación Empresarial a partir del próximo año, en una iniciativa que, según la previsión de la Xunta, movilizará 400 millones de euros en tres años.

El plan, cuyos trámites previos fueron aprobados este lunes en el Consello da Xunta, busca mejorar la competitividad de las empresas gallegas y poner la innovación en el centro del desarrollo económico de la región.

En la rueda de prensa posterior, el presidente Alfonso Rueda explicó que la medida forma parte de las actuaciones de la Xunta para fomentar la innovación empresarial, razonando que "se queremos un tecido produtivo moderno e competitivo, a innovación ten que formar parte indisoluble do seu día a día".

La estrategia se aprobará previsiblemente durante el primer semestre del próximo año. Previamente, se celebrarán encuentros con agentes sociales y entidades del sector para escuchar sus aportaciones y dar lugar a soluciones que impacten en la sociedad y en la economía.

Según explicó también en rueda de prensa la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, el proyecto busca convertir la innovación en una práctica cotidiana para las empresas gallegas. Para ello, la Xunta incentivará su implicación, así como la de centros de conocimiento, clústeres y distintas administraciones. "Queremos que se innove máis, se innove mellor e isto se traduza nunha competittividade sostible e emprego de calidade", añadió.

La iniciativa se centra en las pymes y aspectos como la cooperación público-privada. Lorenzana indicó que durante los tres próximos años se movilizarán "máis de 400 millóns de euros de fondos propios, cun incremento próximo ao 60% respecto do escenario previo". Con él se prevé atraer talento y proyectos tractores, crear espacios de experimentación,a ctivar innovación y dotar a las empresas de alta tecnología basada en IA.

Por su parte, Rueda explicó que se espera poder incrementar en un 25% las empresas que innovan en Galicia, actualmente situadas en unas 1.750. Asimismo, la intención es conseguir que el gasto privado crezca hasta los 1.500 millones de euros, atrayendo y reteniendo a talento cualificado con redes de apoyo.

Ejes de trabajo

La Estratexia de Innovación Empresarial llega tras la puesta en marcha en el 2024 de la Área de Innovación Empresarial dentro de la consellería de Economía e Industria.

Ahora, este nuevo proyecto se estructura sobre cuatro ejes: retos, estructuración, financiación y transversalidad.

Dentro de los retos, habrá dos programas: Industria Innova y IA360. Estas dos líneas de ayudas contarán con 40 millones de euros para impulsar proyectos de investigación industrial o implantar herramientas de IA.

La primera de ellas, con 30 millones de euros, está destinada a apoyar proyectos de investigación industrial, desarrollo experimental e innovación en la organización de las empresas. Por su parte, IA360, con 10 millones de euros, se centrará en proyectos vinculados a sectores estratégicos con una ayuda para el desarrollo de tecnologías basadas en IA y una segunda para proyectos de implantación y aplicación de servicios y soluciones comerciales con esta tecnología.

El año pasado, el gasto en innovación empresarial en Galicia alcanzó los 1.073,6 millones de euros, siendo una tasa anual del 30,4%, muy superior a la media estatal situada en 13%. Por ello, Lorenzana destacó que Galicia "é a cuarta comunidade onde máis aumentou o investimento".