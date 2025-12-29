El Club Cámara Noroeste de A Coruña cierra su primer año de vida con cifras récord

El Club Cámara Noroeste, impulsado por la Cámara de A Coruña para fortalecer el tejido empresarial y generar espacios de networking, formación y colaboración, presenta su balance tras casi un año de actividad, desde su inauguración el pasado mes de enero. Los resultados confirman el éxito del proyecto y su impacto en la comunidad empresarial del noroeste peninsular.

En menos de doce meses, el Club, situado en O Parrote, ha logrado reunir a dos centenares de socios, consolidándose como un punto de encuentro estratégico para empresas de todos los tamaños y sectores. Durante este periodo, se han celebrado 302 eventos, entre congresos, reuniones y encuentros profesionales, que han convertido sus instalaciones en un auténtico epicentro de actividad empresarial.

En total, 200 socios, 302 eventos organizados, 4.381 asistentes a auditorio y salas y 130.735

personas que han accedido al centro. Estas cifras reflejan no solo la intensa agenda del Club, sino también la confianza que las empresas depositan en este espacio para impulsar sus proyectos y generar sinergias.

El Club Cámara Noroeste no solo ha sido escenario de reuniones corporativas, sino también de iniciativas que fomentan la innovación, la internacionalización y la sostenibilidad.

"Estamos muy orgullosos de lo conseguido en este primer año. El Club Cámara Noroeste nació con la vocación de ser un punto de encuentro para las empresas, y los datos confirman que vamos por el buen camino. Nuestro objetivo para 2026 es seguir creciendo y ofrecer aún más valor a nuestros socios y al tejido empresarial", destaca Miguel Ángel Méndez, gerente del Club.