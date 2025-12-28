El BOE lanza 2 nuevas convocatorias de empleo público: 310 vacantes para las que solo se necesita la ESO
Para las 250 plazas restantes se solicitan a los interesados tener el título de Bachillerato o equivalente
Si buscas trabajo fijo y estabilidad laboral, opositar es la vía más popular. Aunque el camino no es fácil y requiere un gran esfuerzo de estudio, una vez obtenida la plaza, garantiza un empleo "para toda la vida".
El año termina, pero 2026 promete grandes oportunidades para los opositores, con numerosas convocatorias. Una de las más recientes anunciadas por el Gobierno de España ofrece 560 plazas para trabajar en la Agencia Tributaria.
310 vacantes para las que solo se necesita la ESO
Conseguir una plaza en la Administración Pública asegura un puesto de trabajo fijo, con un salario estable que se actualiza anualmente según el IPC y horarios regulados, facilitando el equilibrio entre la vida personal y laboral.
En este contexto, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha lanzado dos nuevas convocatorias a las que los interesados podrán inscribirse hasta el próximo lunes 29 de diciembre. En total, se ofertan 560 plazas, de las cuales 310 solo requieren tener la ESO.
Para esta primera convocatoria de 310 plazas de Información y Asistencia en la Agencia Tributaria, se reservan 286 plazas para el turno libre y 24 para el cupo de personas con discapacidad.
El proceso selectivo se convoca para el ingreso mediante el sistema general de acceso libre y promoción interna en el grupo profesional L2, sujeto al Convenio Colectivo del personal laboral de la Agencia Estatal de Administración Pública.
Por otro lado, las otras 250 plazas, también convocadas por el Ministerio de Hacienda, requieren un título de Bachillerato o equivalente. De estas, 232 son para el turno libre y 18 para personas con discapacidad general.
Plazo y requisitos para inscribirse
El plazo de presentaciones será de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Según los cálculos, el plazo terminará el próximo lunes 29 de diciembre.
Para ser admitidas a la realización del proceso selectivo las personas aspirantes deberán poseer los siguientes requisitos de participación:
- Tener nacionalidad española o ser nacional de los Estados miembros de la Unión Europea
- Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, la edad máxima de jubilación forzosa
- Estar en posesión, o en condiciones de obtener a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, el título de Bachillerato para el grupo profesional L1 o el título de Educación Secundaria Obligatoria para el grupo profesional L2
- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas
- No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas
- Las personas aspirantes que se presenten por el cupo de reserva para personas con discapacidad habrán de tener reconocida la condición legal de persona con discapacidad con un grado igual o superior al 33 por ciento