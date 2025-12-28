El BOE lanza 2 nuevas convocatorias de empleo público: 310 vacantes para las que solo se necesita la ESO

Si buscas trabajo fijo y estabilidad laboral, opositar es la vía más popular. Aunque el camino no es fácil y requiere un gran esfuerzo de estudio, una vez obtenida la plaza, garantiza un empleo "para toda la vida".

El año termina, pero 2026 promete grandes oportunidades para los opositores, con numerosas convocatorias. Una de las más recientes anunciadas por el Gobierno de España ofrece 560 plazas para trabajar en la Agencia Tributaria.

310 vacantes para las que solo se necesita la ESO

Conseguir una plaza en la Administración Pública asegura un puesto de trabajo fijo, con un salario estable que se actualiza anualmente según el IPC y horarios regulados, facilitando el equilibrio entre la vida personal y laboral.

En este contexto, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha lanzado dos nuevas convocatorias a las que los interesados podrán inscribirse hasta el próximo lunes 29 de diciembre. En total, se ofertan 560 plazas, de las cuales 310 solo requieren tener la ESO.

Para esta primera convocatoria de 310 plazas de Información y Asistencia en la Agencia Tributaria, se reservan 286 plazas para el turno libre y 24 para el cupo de personas con discapacidad.

El proceso selectivo se convoca para el ingreso mediante el sistema general de acceso libre y promoción interna en el grupo profesional L2, sujeto al Convenio Colectivo del personal laboral de la Agencia Estatal de Administración Pública.

Por otro lado, las otras 250 plazas, también convocadas por el Ministerio de Hacienda, requieren un título de Bachillerato o equivalente. De estas, 232 son para el turno libre y 18 para personas con discapacidad general.

Plazo y requisitos para inscribirse

El plazo de presentaciones será de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Según los cálculos, el plazo terminará el próximo lunes 29 de diciembre.

Para ser admitidas a la realización del proceso selectivo las personas aspirantes deberán poseer los siguientes requisitos de participación: