El grado de FP de 2.000 horas con tasa de empleabilidad súper alta: 410 horas de prácticas en empresas
Para acceder solo es necesario tener el graduado en ESO o estar en posesión de un Título Profesional Básico
"El saber no ocupa lugar", dice el refrán popular. Y no va desencaminado: formarse es una de las mejores maneras de acceder a nuevas oportunidades laborales y mejorar profesionalmente.
La oferta educativa abarca diversas ramas, y la Formación Profesional (FP) es una de las mejores opciones para aprender conceptos técnicos mientras que se aplican en la vida real a través de prácticas en empresas.
Alta tasa de empleabilidad y 410 horas de prácticas en empresas
En Galicia, hay 25 ciclos formativos que consiguen el 100% de empleabilidad, entre ellos el ciclo de FP en Comercialización de Productos Alimentarios, de grado medio y con una duración de 2.000 horas.
Si quieres trabajar de responsable en un comercio alimentario, esta es tu titulación.
A lo largo de los dos cursos lectivos, el alumnado aprenderá a realizar análisis de viabilidad técnica, económica y financiera para construir y poner en marcha un pequeño establecimiento comercial alimentario.
También recibirá formación para supervisar acciones administrativas, comerciales y fiscales; establecer protocolos y aplicar objetivos estratégicos fijados en el plan de negocio; establecer estrategias de planes de marketing; y gestionar la logística de comercios alimentarios físicos y online.
La FP en Comercialización de Productos Alimentarios tiene una duración de 2.000 horas, combinando formación teórica y práctica. A continuación, te detallamos la lista de asignaturas por curso:
|Curso
|Módulo profesional
|Horas
|1º
|Atención comercial en negocios alimentarios
|107
|1º
|Comercio electrónico en negocios alimentarios
|133
|1º
|Constitución de pequeños negocios alimentarios
|107
|1º
|Formación y orientación laboral
|107
|1º
|Inglés
|160
|1º
|Mercadotecnia del comercio electrónico
|107
|1º
|Ofimática aplicada al comercio alimentario
|132
|1º
|Gestión de un comercio alimentario
|107
|2º
|Formación en centros de trabajo
|410
Una vez completada la formación, el alumnado podrá desempeñar su actividad profesional en cualquier empresa u organización, en tiendas minoristas de alimentación o en los departamentos correspondientes de grandes superficies, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena.
Los cargos que podrá ocupar son: responsable encargado de establecimiento alimentario; gestor de pequeño comercio alimentario; responsable encargado de comercios alimentarios en línea; asesor comercial de productos alimentarios, y vendedor de productos alimentarios.
Requisitos para acceder
Para acceder al ciclo medio de Comercialización de Productos Alimentarios es necesario tener el graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de un nivel académico superior; o estar en posesión de un Título Profesional Básico.
Otras vías de acceso son: estar en posesión de un título de Técnico o de Técnico Auxiliar; haber superado el segundo curso del Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP) o haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio.
Otras FP con 100% de empleabilidad
Más allá de Comercialización de Productos Alimentarios, existen otras titulaciones de Formación Profesional (FP) en Galicia que cuentan con un 100% de empleabilidad. Estas son:
- Ganadería y asistencia en sanidad animal
- Jardinería y floristería
- Construcción
- Obras de interior, decoración y rehabilitación
- Reforma y mantenimiento de edificios
- Diseño en fabricación mecánica
- Programación de la producción en moldeado de metales y polímeros
- Alojamiento y lavandería
- Termalismo y bienestar
- Vitivinicultura
- Desarrollo de proyectos de instalaciones térmicas y de fluidos
- Instalaciones de producción de calor
- Instalaciones frigoríficas y de climatización
- Mantenimiento de viviendas
- Fabricación de productos farmacéuticos, biotecnológicos y afines
- Dietética
- Química ambiental
- Ortoprótesis y productos de apoyo
- Actividades domésticas y limpieza de edificios
- Mediación comunicativa
- Tapicería y cortinaje
- Vestuario a medida y de espectáculos
- Mantenimiento de embarcaciones deportivas y de recreo
- Mantenimiento de estructuras de madera y mobiliario de embarcación de recreo