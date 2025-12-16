Un joven estudiante

Shutterstock

El grado de FP de 2.000 horas con tasa de empleabilidad súper alta: 410 horas de prácticas en empresas

Para acceder solo es necesario tener el graduado en ESO o estar en posesión de un Título Profesional Básico

"El saber no ocupa lugar", dice el refrán popular. Y no va desencaminado: formarse es una de las mejores maneras de acceder a nuevas oportunidades laborales y mejorar profesionalmente.

La oferta educativa abarca diversas ramas, y la Formación Profesional (FP) es una de las mejores opciones para aprender conceptos técnicos mientras que se aplican en la vida real a través de prácticas en empresas.

Alta tasa de empleabilidad y 410 horas de prácticas en empresas

En Galicia, hay 25 ciclos formativos que consiguen el 100% de empleabilidad, entre ellos el ciclo de FP en Comercialización de Productos Alimentarios, de grado medio y con una duración de 2.000 horas.

Si quieres trabajar de responsable en un comercio alimentario, esta es tu titulación.

A lo largo de los dos cursos lectivos, el alumnado aprenderá a realizar análisis de viabilidad técnica, económica y financiera para construir y poner en marcha un pequeño establecimiento comercial alimentario.

También recibirá formación para supervisar acciones administrativas, comerciales y fiscales; establecer protocolos y aplicar objetivos estratégicos fijados en el plan de negocio; establecer estrategias de planes de marketing; y gestionar la logística de comercios alimentarios físicos y online.

La FP en Comercialización de Productos Alimentarios tiene una duración de 2.000 horas, combinando formación teórica y práctica. A continuación, te detallamos la lista de asignaturas por curso:

Curso Módulo profesional Horas
Atención comercial en negocios alimentarios 107
Comercio electrónico en negocios alimentarios 133
Constitución de pequeños negocios alimentarios 107
Formación y orientación laboral 107
Inglés 160
Mercadotecnia del comercio electrónico 107
Ofimática aplicada al comercio alimentario 132
Gestión de un comercio alimentario 107
Formación en centros de trabajo 410

Una vez completada la formación, el alumnado podrá desempeñar su actividad profesional en cualquier empresa u organización, en tiendas minoristas de alimentación o en los departamentos correspondientes de grandes superficies, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena.

Los cargos que podrá ocupar son: responsable encargado de establecimiento alimentario; gestor de pequeño comercio alimentario; responsable encargado de comercios alimentarios en línea; asesor comercial de productos alimentarios, y vendedor de productos alimentarios.

Requisitos para acceder

Para acceder al ciclo medio de Comercialización de Productos Alimentarios es necesario tener el graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de un nivel académico superior; o estar en posesión de un Título Profesional Básico.

Otras vías de acceso son: estar en posesión de un título de Técnico o de Técnico Auxiliar; haber superado el segundo curso del Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP) o haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio.

Otras FP con 100% de empleabilidad

Más allá de Comercialización de Productos Alimentarios, existen otras titulaciones de Formación Profesional (FP) en Galicia que cuentan con un 100% de empleabilidad. Estas son:

  • Ganadería y asistencia en sanidad animal
  • Jardinería y floristería
  • Construcción
  • Obras de interior, decoración y rehabilitación
  • Reforma y mantenimiento de edificios
  • Diseño en fabricación mecánica
  • Programación de la producción en moldeado de metales y polímeros
  • Alojamiento y lavandería
  • Termalismo y bienestar
  • Vitivinicultura
  • Desarrollo de proyectos de instalaciones térmicas y de fluidos
  • Instalaciones de producción de calor
  • Instalaciones frigoríficas y de climatización
  • Mantenimiento de viviendas
  • Fabricación de productos farmacéuticos, biotecnológicos y afines
  • Dietética
  • Química ambiental
  • Ortoprótesis y productos de apoyo
  • Actividades domésticas y limpieza de edificios
  • Mediación comunicativa
  • Tapicería y cortinaje
  • Vestuario a medida y de espectáculos
  • Mantenimiento de embarcaciones deportivas y de recreo
  • Mantenimiento de estructuras de madera y mobiliario de embarcación de recreo