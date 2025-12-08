Confirmado: "La cesta de Navidad se debe declarar a Hacienda. Cobrarás menos dinero este mes"

Diciembre es un mes atípico en todos los sentidos: calles iluminadas y decoradas para la ocasión, tiendas y supermercados abiertos prácticamente todos los días, sorteo de lotería extraordinario, y las populares cenas y regalos de empresa. Son muchos los trabajadores que reciben cestas de Navidad como un premio por su trabajo realizado durante todo el año. Lo que quizá no sabías es que este regalo debe tributarse a Hacienda.

Las cestas de Navidad u otros regalos son reconocidos como "retribuciones en especie" y como tal deben incluirse en la nómina de todos los trabajadores. ¿Qué quiere decir eso? Que el valor de la cesta de Navidad deberá estar reflejado en la nómina y, con él, la retención oportuna que le corresponde.

Las retribuciones en especie

Tal y como establece el artículo 42 de la Ley del IRPF, "constituyen rentas en especie la utilización, consumo u obtención, para fines particulares, de bienes, derechos o servicios de forma gratuita o por precio inferior al normal de mercado, aun cuando no supongan un gasto real para quien las conceda".

Es decir, cualquier bien o servicio que recibas como trabajador por parte de la empresa sin pagar su valor real se considera una retribución en especie y, por tanto, tributa a Hacienda.

Por su parte, el artículo 15 de la Ley de Impuestos sobre Sociedades aclara que no se consideran donativos ni liberalidades "los gastos por atenciones a clientes o proveedores ni los que con arreglo a los usos y costumbres se efectúen con respecto al personal de la empresa". Esto implica que determinados gastos habituales destinados a los empleados pueden ser deducibles para la empresa, siempre que exista una costumbre.

El abogado Andrés Millán responde con claridad a la pregunta que muchos trabajadores se hacen: "¿Tengo que pagar impuestos por la cesta de Navidad y otros regalos que me dé mi jefe o la empresa en Navidad?". Su respuesta es contundente: "Pues sí, es una retribución en especie, por lo que se debe declarar en el IRPF".

Millán detalla sus efectos prácticos: "Se incluye en la base de cotización de todos los trabajadores, por lo que, de hecho, recibirás menos dinero este mes". En caso de que no te lo parezca, es porque hay un truco: "Normalmente se compensa y parece que tienes más por la paga extra que te pagan en Navidad, pero en verdad te están pagando menos porque sí que tributa".

En la práctica, esto significa que la nómina del mes en que se entrega la cesta de Navidad será más baja, ya que se descuenta la parte correspondiente a la tributación del regalo.

El propio abogado lo advierte: "De hecho, como trabajador debes asegurarte de que efectivamente te lo hayan descontado de la nómina, si no Hacienda podría ir detrás de ti".