Marcial (41), ganadero en una granja con 80 terneros: "Ahora los machos los vendo a 500 euros y las hembras a 380"

La ganadería en Galicia es una actividad esencial que ha acompañado a la región a lo largo de los siglos. Representa un símbolo de su cultura, su identidad y desempeña un papel fundamental en su economía. Tanto es así que el ganado no es solo una fuente de alimento para los gallegos, sino también tradición y parte de su esencia.

Nos hemos puesto en contacto con Marcial, un ganadero con muchos años de experiencia en la profesión, que desde 2020 posee su propia granja en Boado, una parroquia del municipio de Mesía, en A Coruña. Desde hace 2 años, la dirige junto a un socio, y entre ambos gestionan un total de 170 animales, entre vacas y terneros.

El beneficio de la leche y el ternero actualmente

La granja de Marcial Cedida

Marcial, de 41 años, es ganadero en Boado. Lleva cinco años como autónomo gestionando su propia granja, y desde hace 2 comparte la actividad con un socio. Antes de lanzarse a esta aventura, trabajó seis años en otra granja y también tuvo experiencias como pintor y tractorista.

Su jornada no tiene un horario fijo de finalización, ya que son los animales quienes marcan el ritmo y Marcial y su socio los que se adaptan. "Tenemos horario de empezar, pero de acabar nunca porque como son animales... Empezamos sobre las 08:00 horas hasta las 14:00 horas y después empezamos a las 17:30 y hasta las 21:00 - 22:00 horas, depende".

La granja de Marcial cuenta con unas 90 vacas en ordeño y, junto con los terneros, suma un total de 170 animales. Su actividad principal se centra en las vacas y la producción de leche, así como la cría de terneras, mientras que los terneros que no son para reproducción se venden a edades tempranas: "Los que no son para criar los vendemos ya de pequeños y las terneras las criamos para nosotros", aclara.

En los últimos tiempos, la subida de precios ha impactado tanto en los recursos como en la venta de productos, pero Marcial reconoce que le ha resultado beneficioso. "Están pagando todo mucho, tanto a nosotros como en los supermercados. Ahora a mí me beneficia", señala.

El precio de la leche, por ejemplo, señala que ha subido en comparación con 2020, cuando él empezó con su propia granja: "El litro de leche cuesta 20 céntimos más".

El valor de los terneros recién nacidos ha aumentado. "De media, 150 euros, pienso que sí que ha subido", afirma, refiriéndose a los precios generales, y añade cifras concretas. "Ahora mismo, nosotros los vendemos con 15 días, 3 semanas de nacer, a una media de 380 euros las hembras y los machos sobre 500 euros".

Así, a pesar de los horarios exigentes y de tener que trabajar los 365 días al año, el aumento de los precios y la buena gestión de la granja le han permitido a Marcial obtener un beneficio sólido como ganadero.